Carlos Sainz wil dat de gezondheid van de coureurs een belangrijker agendapunt wordt in besprekingen over de technische regels van de huidige Formule 1-auto's. Die zijn volgens de Spaanse Ferrari-coureur zo hard geveerd dat het op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de rijders.

"In Miami waren de kerbstones in de langzame chicane echt heel stevig. En in het circuit van Imola zitten een paar hobbels die echt fysiek pijn deden", zei Sainz vrijdag in Barcelona, waar de Grand Prix van Spanje aankomend weekend wordt verreden.

Er zijn twee oorzaken van de stijve auto's van 2022. Ten eerste hangt de vloer waarmee neerwaartse kracht wordt opgewekt idealiter zo dicht mogelijk boven het asfalt. Om dat constant te houden, stellen de teams de vering zo hard mogelijk af.

Daarnaast wordt er dit jaar voor het eerst met 18 inchbanden gereden. Daarin zit veel minder veerruimte dan 13 inchbanden die tot vorig jaar op de auto's zaten.

De auto's zijn daardoor oncomfortabel voor de coureurs. Sainz vreest dat dit op de lange termijn fysieke gevolgen zal hebben. "We moeten het echt eens hebben over de fysieke tol die we betalen voor het rijden in deze auto's. "

'Races worden er beter van'

Het technische reglement werd vooral herschreven om de races beter te maken. Door deze manier van neerwaartse kracht opwekken hebben de auto's minder last van elkaars luchtverstoring en kunnen ze dus beter achter elkaar rijden.

"De races worden er inderdaad beter van", ziet ook Sainz. "Maar de auto's zijn nu zo stijf geveerd dat je je moet afvragen of coureurs dit wel een loopbaan lang moeten weerstaan."

151 De Vries test voor Williams: hoe dicht zit hij tegen F1-stoeltje aan?

Sainz voelt effecten van porpoising

Boven op de al stijve auto's komt ook nog eens het probleem van porpoising, het aerodynamische gestuiter op rechte stukken. Mercedes-coureur George Russell liet na de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar zijn auto heftig stuiterde, optekenen dat hij last kreeg van zijn rug en borst. De Brit is niet de enige die er last van heeft.

"Ik heb mijn gebruikelijke checks van mijn rug, borst en nek gehad. Alles is stijver en ik voel het", zei Sainz. "Je moet er echt extra aan werken en op de lange termijn kan het niet goed voor je zijn."

De Ferrari-coureur verwacht een moeizaam gesprek met de andere coureurs. "Niemand wil zwak overkomen. Maar ik ben fit, ik denk zelfs een van de fitste coureurs. En ik heb nooit eerder last gehad tijdens races. Het moet een gespreksonderwerp zijn. Het zou mooi zijn als daar iets meer rekening mee wordt gehouden. De FIA zou zich daar ook meer mee moeten bemoeien."

Sainz knalt met zijn Ferrari over de kerbstones in Miami. Sainz knalt met zijn Ferrari over de kerbstones in Miami. Foto: Getty Images

Update moet Ferrari van gestuiter afhelpen

Ferrari doet er net als de concurrentie alles aan om van het stuiteren af te komen. Mede daarom introduceert het team in Barcelona een flink updatepakket, al ging het de vorige race volgens Sainz al de goede kant op.

"In Miami hadden we tot nu toe het minste last van porpoising", herinnerde de thuisfavoriet zich. "De races daarvoor was het juist heel erg. Ik weet nog van de wintertests in Barcelona dat het gestuiter hier echt verschrikkelijk was, dus het is gelijk een goed referentiepunt. Als we hier weinig last hebben, dan gaan we echt de goede kant op."