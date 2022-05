Jüri Vips komt vrijdag voor Red Bull Racing in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De coureur uit Estland neemt het stoeltje van Sergio Pérez over.

De 21-jarige Vips maakt al enkele jaren deel uit van het talentenprogramma van Red Bull. Hij reed sindsdien vaker in een auto van het topteam, zoals eind vorig jaar tijdens een testdag in Abu Dhabi na de slotrace van het seizoen, maar nog nooit tijdens een Grand Prix-weekend.

Vips is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2. Hij eindigde vorig jaar mede dankzij zes podiumplekken als zesde in de WK-stand van de opstapklasse naar de Formule 1. Momenteel bezet hij de achtste plek in het klassement na zes races.

"Ik ben heel blij dat ik eindelijk met jullie kan delen dat ik mijn Formule 1-debuut ga maken", schrijft Vips op Instagram. "Ik kan niet in woorden vatten hoe dankbaar ik ben voor de kans die ik van Red Bull krijg."

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om twee keer per seizoen een rookie te laten testen. Zo maakte Williams deze week al bekend dat Nyck de Vries vrijdag tijdens de eerste vrije training het stoeltje van Nicholas Latifi overneemt.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje begint vrijdag om 14.00 uur. De race start zondag een uur later. Max Verstappen won de laatste twee races en staat nog negentien punten achter Charles Leclerc in de WK-stand.