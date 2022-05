De Grand Prix van Rusland wordt dit jaar niet meer vervangen, heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Het betekent dat het Formule 1-seizoen niet uit 23, maar 22 races bestaat.

In februari werd vanwege de oorlog in Oekraïne een streep door de Russische Grand Prix gehaald, vlak nadat onder anderen Max Verstappen er al toe had opgeroepen er niet heen te gaan. De race zou op 25 september verreden worden.

De verwachting was dat de Formule 1-organisatie dit jaar met een alternatief zou komen, maar dat gebeurt dus niet. "Het betekent dat de kalender uit 22 races zal bestaan", wordt woensdag in een korte verklaring gemeld.

Dit jaar zouden voor het eerst 23 races worden verreden. Dat gold vorig jaar ook al, maar toen werd vanwege onzekerheden rond de coronapandemie eveneens besloten om één Grand Prix van de kalender te halen.

Begin maart werd besloten om de race in Rusland, die sinds 2014 op de Formule 1-kalender stond, ook de komende jaren links te laten liggen. De Grand Prix zou in 2023 van Sotsji naar Sint-Petersburg verhuizen.

De Formule 1-coureurs bereiden zich momenteel voor op de zesde Grand Prix van het seizoen, die zondag in Spanje wordt verreden.