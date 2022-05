Nyck de Vries stapt komend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje in bij het team van Williams om de eerste vrije training te rijden. De Nederlandse Formule E-kampioen neemt de auto over van Alexander Albon.

De Vries, die afgelopen zondag nog de Formule E-race in Berlijn won met een Mercedes, komt zodoende voor het eerst in actie tijdens een Grand Prix-weekend in de Formule 1. Eerder testte hij wel al in een Mercedes, waarvoor hij de vaste reserverijder is.

De test voor De Vries komt te midden van toenemende geruchten dat Nicholas Latifi zijn stoeltje dreigt te verliezen. De Canadees presteert dit seizoen ondermaats en Williams is minder afhankelijk geworden van de vele miljoenen die hij meebrengt. De Vries lijkt de eerste gegadigde om zijn positie binnen het team over te nemen.

Williams moet net als andere teams twee keer per seizoen een 'rookie' laten testen, en voldoet met deze test van De Vries deels aan die verplichting. Ondanks de matige start van 2022 voor de renstal, wist Albon wel al twee keer in de punten te finishen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

'Geweldige kans om de auto te leren kennen'

"Het is een geweldige kans voor mij om het team en de auto te leren kennen", laat De Vries in een reactie weten. "Daarnaast is het natuurlijk mooi om mezelf op de baan te laten zien tijdens een Formule 1-weekend."

De Friese coureur zegt dat Williams hem zeer goed voorbereidt op de vrije training. "Ik kijk nu echt uit naar de hele ervaring in Spanje komend weekend."

De Vries was afgelopen winter al een kanshebber voor een stoeltje bij Williams, maar moest uiteindelijk Albon voor laten gaan. Na het huidige Formule E-seizoen is de Nederlander, los van zijn reserveverplichtingen bij Mercedes, vrij om ergens in te stappen. Mercedes stopt namelijk na 2022 met deelnemen aan de elektrische raceklasse.