McLaren is vanaf volgend jaar ook actief in de Formule E, is zaterdag bekendgemaakt De Britse renstal neemt het Formule E-team over van Mercedes, waarbij regerend wereldkampioen Nyck de Vries onder contract staat.

Mercedes kondigde in augustus aan te stoppen met het project in de elektrische raceklasse. Het Duitse team meldde drie dagen nadat De Vries de wereldtitel veroverd had dat het zich meer gaat focussen op de Formule 1.

Naast de Nederlandse wereldkampioen staat voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne onder contract bij Mercedes. Het is nog onduidelijk of de Nederlander en de Belg in 2023 voor McLaren rijden.

De concrete plannen en de coureurskeuze worden later bekendgemaakt, maar McLaren schrijft dat de verwachting is dat de regerend wereldkampioen deel gaat uitmaken van de "McLaren Racing-familie". Ian Jame, die nu de leiding heeft over het Formule E-team van Mercedes, wordt ook de baas van het team van McLaren.

Nyck de Vries. Nyck de Vries. Foto: Getty Images

'McLaren wil concurreren met de beste technologie'

McLaren is al sinds 1966 actief in de Formule 1 en is goed voor twintig wereldtitels in de koningsklasse, maar de laatste keer (Lewis Hamilton in 2008) is al veertien jaar geleden. De renstal is momenteel ook actief in het IndyCar-kampioenschap.

Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, is trots op de stap naar de Formule E. "McLaren streeft ernaar altijd te concurreren met de beste en meest toonaangevende technologie. Bovendien is de Formule E vanuit strategisch, commercieel en technisch oogpunt een mooie toevoeging aan McLaren Racing", aldus Brown zaterdag bij de bekendmaking van de overname.

De Formule E beleefde in 2014/2015 zijn eerste seizoen en voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet jr. was de eerste wereldkampioen. Het huidige seizoen duurt nog tot en met augustus en eindigt met de ePrix van Zuid-Korea. Van Doorne gaat momenteel aan kop in de WK-stand en Robin Frijns staat derde. De Vries is de nummer acht.