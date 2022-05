Lewis Hamilton is niet blij met de manier waarop Mercedes zondag met hem communiceerde tijdens de slotfase van de Grand Prix in Miami. Een tactische keuze kostte de zevenvoudig wereldkampioen zijn vijfde plek; hij finishte als zesde.

Tijdens een safetycarsituatie in de slotfase werd Hamilton gevraagd of hij naar verse banden wilde wisselen. De 37-jarige Brit ging de pitsstraat niet in, in tegenstelling tot teamgenoot George Russell die wél wisselde en de vijfde plek overnam.

Hamilton was er niet blij mee dat de keuze om een pitstop te maken aan hemzelf werd gelaten. "Ik heb op zo'n moment geen idee waar iedereen is. Dus als het team zegt dat het mijn keuze is, heb ik niet de informatie om een beslissing te nemen", zei Hamilton naderhand tegen Sky Sports.

"Daarvoor vertrouw je op het team, dat alle details heeft. Ze lieten het vandaag aan mij over en dat begrijp ik niet. Maar we hebben in ieder geval punten gepakt. Met de betrouwbaarheid van de auto zit het wel goed."

Hamilton houdt vertrouwen dat het kwakkelende Mercedes zich dit seizoen nog gaat laten gelden. "Ik verheug me erop om een stap vooruit te zetten, wat we tot nu toe nog niet hebben gedaan. We begrijpen nog niet zo goed waarom dat zo is, dus er is werk aan de winkel. Het is frustrerend, maar we komen er wel."

Russell heeft gemengde gevoelens bij vijfde plek

Mercedes-teamgenoot Russell hield gemengde gevoelens over aan zijn vijfde plaats. De talentvolle landgenoot van Hamilton had zich vrijdag van voren laten zien tijdens de eerste twee vrije trainingen, waarna hij in de derde training en de kwalificatie ver terugviel.

"Gezien onze prestaties van zaterdag is het een goed resultaat, maar als je me na de vrije trainingen had verteld dat we zo ver bij de winst vandaan zouden zitten, was ik teleurgesteld geweest", aldus Russell.

De huidige nummer vier van de WK-stand heeft net als Hamilton het gevoel dat Mercedes tot meer in staat is dan het in de eerste vijf races van het seizoen heeft laten zien. "We hebben een snelle auto, maar we hebben alleen de sleutel tot succes nog niet."

De volgende Formule 1-race is op zondag 22 mei in Barcelona. Voor de zomerstop komen ook Monaco, Azerbeidzjan, Canada, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Frankrijk en Hongarije nog aan bod.