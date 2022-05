Christian Horner is blij met de manier waarop Max Verstappen zondag de Grand Prix van Miami won. Volgens de teambaas van Red Bull Racing werd de race op tactiek gewonnen.

Verstappen ging zijn concurrent Charles Leclerc van Ferrari, die vanaf poleposition startte, in de achtste ronde voorbij. In het vervolg hield de Nederlander zijn generatiegenoot achter zich, ook toen er tijdens de slotfase een safetycarsituatie ontstond.

"We gaven alles. Tijdens de safetycar hadden we het geluk dat Ferrari geen pitstop maakte om naar zachte banden te wisselen. Dat hielp, al konden we Charles niet van ons afschudden toen hij op DRS-afstand van Max zat", zei Horner na de race.

"Op zo'n moment kan ieder foutje afgestraft worden, maar Max deed het voortreffelijk. Hij was foutloos. Het kostte hem ongeveer vijf of zes rondes om het gat weer te vergroten en vanaf toen had hij de controle."

110 Verstappen wint eerste Grand Prix van Miami

'Het was een tactische race'

Volgens Horner verliep de race vanaf het begin precies zoals was uitgetekend door Red Bull. De teambaas zag dat Verstappen op het Miami International Autodrome op het juiste moment toesloeg en Leclerc voorbijging.

"In de eerste rondes bleef Max bij hem in de buurt en lette hij goed op zijn banden. Tegelijkertijd moesten we druk blijven zetten", aldus de Brit. "Toen het gat was gedicht, maakte Max gebruik van zijn topsnelheid. Het was een tactische race."

Dankzij de overwinning in Miami is het gat tussen Verstappen en WK-leider Leclerc verkleind tot negentien punten. De volgende Formule 1-race is op zondag 22 mei in Spanje.