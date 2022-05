Charlec Leclerc hoopt dat Ferrari voor de volgende Formule 1-race in Spanje met een upgrade aan de auto komt, zodat hij Max Verstappen weer kan bijhouden. De Monegask moest de winst in de Grand Prix van Miami zondag aan zijn concurrent van Red Bull Racing laten.

Leclerc begon de race in de Verenigde Staten vanaf poleposition, maar werd tijdens de beginfase ingehaald door Verstappen. Hij slaagde er vervolgens niet meer in om de Nederlander terug te pakken.

"Ik kan er niet te veel over zeggen, maar hopelijk komt er een upgrade. En hopelijk is dat genoeg om sneller te zijn dan Red Bull, want voor nu leggen we het af op racesnelheid", zei Leclerc na de race in Miami.

"Misschien dat wij in de kwalificatie wat beter zijn, maar Red Bull is dat in de race en dat is waar het uiteindelijk om draait. Hopelijk kunnen we dat gat weer dichten. We hebben onze banden sneller op temperatuur dan zij, maar uiteindelijk zijn we de mindere."

'Het werd snel moeilijk om te blijven volgen'

De 24-jarige Leclerc had op het Miami International Autodrome al vrij snel in de gaten dat het moeilijk ging worden om Verstappen weer in te halen. Volgens de Ferrari-rijder had dat onder meer met de bandenslijtage te maken.

"Na vijf of zes rondes was het moeilijk om te blijven volgen", zei hij. "We moeten nu in kaart gaan brengen wat er veranderd moet worden voor de Grand Prix in Barcelona, waar het ook weer aankomt op het managen van de banden."

Het podium werd in Miami gecompleteerd door Leclercs teamgenoot Carlos Sainz. In de strijd om de wereldtitel gaat Leclerc nog altijd aan de leiding, al is zijn voorsprong op Verstappen geslonken. Het gat is nu negentien punten.

De Grand Prix van Spanje is op zondag 22 mei. Het is de zesde race van het Formule 1-seizoen, waarna nog zeventien Grands Prix volgen.