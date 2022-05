Max Verstappen zat er zondag na afloop van de Grand Prix van Miami flink doorheen. Hoewel de Nederlander de race op zijn naam schreef had hij in de auto veel last van de hitte.

"Deze was natuurlijk heel mooi, maar ook heel zwaar", vertelde Max Verstappen een klein uur na de race bij Viaplay. "Na vijftien rondes begon ik de rondes al af te tellen omdat het zo moeilijk was."

Verstappen begon als derde aan de tropische race in Florida en klom dankzij een inhaalactie op Carlos Sainz al bij de start naar de tweede plek. In de openingsfase ging hij ook Charles Leclerc voorbij, waarna hij op weg leek naar een relatief eenvoudige overwinning.

In de slotfase kwam Verstappen toch nog even in de problemen omdat de safetycar werd ingezet en zijn voorsprong op Leclerc verdween. De regerend kampioen slaagde erin om Leclerc achter zich te houden en boekte de 23e zege uit zijn loopbaan.