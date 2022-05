Max Verstappen heeft zondag de eerste Formule 1 Grand Prix in Miami gewonnen. De Nederlander hield in een spannende slotfase Charles Leclerc in de Ferrari af en liep zo acht punten in op de WK-leider. Zijn achterstand op de Monegask bedraagt nu nog negentien punten.

Door een safetycar in de slotfase moest Verstappen hard werken om de Ferrari van Leclerc achter zich te houden. De Limburger hield het hoofd koel en kwam zo als eerste winnaar in Miami over de streep. Eerder in de race had Verstappen de van pole vertrokken Leclerc de leiding al afhandig gemaakt.

Het was de 23e overwinning voor Verstappen, waarmee hij op gelijke hoogte komt met collega-wereldkampioenen Nico Rosberg en Nelson Piquet.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz pakte de derde plaats, voor Sergio Pérez in de tweede Red Bull. Daar achter kwamen de beiden Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton als respectievelijk vijfde en zesde over de streep.

Valtteri Bottas reed met een zevende plaats voor de derde race dit seizoen knap in de punten met de Alfa Romeo. Daarachter kwamen Esteban Ocon en Fernando Alonso met hun Alpines als achtste en negende over de finish. Alexander Albon pakte met zijn Williams de tiende plaats en zo zijn tweede puntje van het seizoen.

Punten in WK-stand 1. Charles Leclerc (Ferrari): 104

2. Max Verstappen (Red Bull): 85

3. Sergio Pérez (Red Bull): 66

4. George Russell (Mercedes): 59

5. Carlos Sainz (Ferrari): 53

Verstappen kan al snel in de aanval bij Leclerc

De als derde vertrokken Verstappen verschalkte bij de start direct Sainz, die vanaf de vuile kant van de baan moest beginnen.

Na een paar ronden waarin de coureurs naar hun ritme zochten, reed Verstappen makkelijk naar Leclerc toe. Geholpen door de superieure topsnelheid van zijn Red Bull kon de Nederlander in de achtste ronde toeslaan. In de langste DRS-zone van het circuit sloot Verstappen aan achter de Ferrari, om op start/finish toe te slaan.

Leclerc haakte daarna nog wel aan, maar zag de Red Bull per rondje steeds meer uit beeld verdwijnen. Net als tijdens de vorige race in Imola had de Limburger minder last van bandenslijtage. Hij kon dan ook later zijn pitstop maken.

Leclerc dook in de 24e ronde naar binnen, Verstappen volgde twee ronden later. De pitstop bij Red Bull ging ook nog eens sneller, waardoor de wereldkampioen met een gezonde voorsprong van zeven seconden uit de pitstopfase kwam.

Verstappen haalde Leclerc in de achtste ronde in Verstappen haalde Leclerc in de achtste ronde in Foto: Getty Images

Safetycar maakt ingedutte race weer spannend

Een fase brak aan waarin er weinig gebeurde en Verstappen zijn gat controleerde op Leclerc, tot Pierre Gasly en Lando Norris hard met elkaar in aanraking kwamen. Dat betekende voor de Brit van McLaren direct einde wedstrijd, en voor de safetcar een reden om de baan op te komen.

Dat gaf Leclerc de kans om weer in de aanval te gaan. De banden op de Ferrari kwamen sneller op temperatuur dan bij Verstappen, waardoor de Nederlander rondenlang moeite had om de WK-leider achter zich te houden.

Ondanks de hoge druk maakte de regerend wereldkampioen geen fout, en kon Leclerc dus nooit echt in de aanval. In de slotronden kon Verstappen weer een beetje wegrijden en kwam zo onbedreigd over de streep.

110 Verstappen wint eerste Grand Prix Miami

Pérez kan ondanks bandenvoordeel niet in de aanval bij Sainz

De safetycar bood Pérez de kans om alsnog op het podium te komen. De Mexicaan, die eerder in de race nog kampte met een motorprobleem, dook als enige van de kop naar binnen voor een set nieuwe mediumbanden. Daarmee had hij een flinke kans om de Ferrari-coureur te verschalken, maar bij zijn enige poging ging Pérez in de fout.

Hij remde Sainz wel uit, maar remde ook te laat, waardoor de Spanjaard zijn derde plaats weer over kon nemen. Daarna kon de tweede man van Red Bull niet meer in de aanval.