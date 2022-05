Teambaas Christian Horner is ondanks de teleurstellende kwalificatie niet negatief gestemd over de kansen voor Red Bull Racing in de Grand Prix van Miami van zondag. Max Verstappen (derde) en Sergio Pérez (vierde) starten achter polesitter Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari.

"We weten dat onze auto's een goede snelheid hebben op de rechte stukken en de DRS kan hier nog weleens een grote rol gaan spelen. Er zijn meerdere stukken op het circuit waar we in kunnen halen", zei de 48-jarige Horner na de kwalificatie.

Verstappen zette in Q3 aanvankelijk de snelste tijd neer, maar dat was niet van lange duur. Leclerc en Sainz deden bij hun laatste poging minder lang over hun rondje over het nieuwe circuit. Verstappen had daarna weliswaar nog een kans om poleposition te heroveren, maar hij door een foutje moest hij zijn snelle ronde afbreken.

"Het draaide dit keer echt om de details. Het zag er allemaal positief voor ons uit na de eerste run, maar helaas maakte Max dat foutje en kende Sergio ook geen goede eerste sector. Het moet wel gezegd dat Ferrari het heel goed heeft gedaan, dus credits voor hen", aldus Horner.

115 Leclerc verslaat Verstappen en staat op pole in Miami

'Het wordt een fascinerende strijd'

De teambaas van Red Bull is vooral blij dat Verstappen in de derde vrije training en de kwalificatie het nieuwe circuit beter heeft leren kennen. In de eerste twee vrije trainingen op vrijdag kwam de wereldkampioen over de hele dag slechts tot vijftien rondes door technische problemen.

"Max heeft een stuk minder ronden gereden dan de andere jongens, dus hij heeft zaterdag goed herstel laten zien. Aangezien niemand nog echt long runs heeft kunnen rijden, zullen de strategie en pitstops in de race van cruciaal belang zijn. Het wordt een fascinerende strijd", aldus Horner.

De eerste editie van de Grand Prix van Miami, de vijfde race van dit Formule 1-seizoen, begint zondag om 21.30 uur (Nederlandse tijd). Verstappen staat momenteel 27 punten achter op Leclerc in de WK-stand.