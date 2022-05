Charles Leclerc was zaterdag blij dat hij poleposition veroverde voor de Grand Prix van Miami. Tegelijkertijd wilde de Ferrari-coureur zich nog niet rijk rekenen.

"Het weekend in Imola was voor mij niet goed door de fout die ik maakte in de race", zei Leclerc, die door een spin als zesde eindigde bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. "Daarom ben ik extra gelukkig met het resultaat in de kwalificatie, al moeten we de klus natuurlijk nog wel afmaken in de race."

Leclerc leek de poleposition in Miami in eerste instantie te moeten laten aan Max Verstappen: de Nederlander stond bij het ingaan van de slotminuut nog bovenaan. Bij zijn tweede poging maakte hij echter een foutje in de eerste sector, waarvan Leclerc en ook zijn teamgenoot Carlos Sainz (tweede) profiteerden.

WK-leider Leclerc waakt ervoor om Red Bull tijdens de race te onderschatten. "Verstappen en Sergio Pérez zijn extreem snel op de rechte stukken", zei Leclerc. "En wij zijn erg snel in de bochten. Het wordt morgen een spannend gevecht en hopelijk komen wij er als beste uit."

Sainz was vertrouwen kwijt na crash

Ook Sainz erkent dat het een lastig verhaal wordt om Verstappen en nummer vier Pérez achter zich te houden. "Ik heb vrijdag helemaal geen long runs kunnen doen, dus ik heb geen idee hoe de auto zich gedraagt met veel brandstof aan boord."



De Spanjaard crashte in de training. "Aan de andere kant eindig ik in de kwalificatie wel gewoon als tweede en heb ik veel vertrouwen in de auto. Het was niet makkelijk om na die crash het vertrouwen terug te krijgen, maar het is me wel gelukt."

De Grand Prix van Miami, de vijfde race van het Formule 1-seizoen, begint zondag om 21.30 uur (Nederlandse tijd).