George Russell is verbaasd over het gebrek aan tempo in zijn Mercedes, zaterdag in de kwalificatie voor de Miami Grand Prix. Vrijdag leek er nog sprake van herstel voor zijn kwakkelende team, maar daar was een dag later weinig meer van over. De Brit kwam niet verder dan de twaalfde startplaats.

"We zijn flink in de war. Mijn snelste tijd in de kwalificatie was langzamer dan die in de tweede vrije training vrijdag", zei een verbaasde Russell zaterdag na afloopt tegen Sky Sports. "De auto was totaal anders vandaag. Ik had ontzettend veel last van 'porpoising' en kon geen bocht echt in de aanval. Zonde, want er zat potentie in."

Met een flinke update aan de Mercedes klokte de 24-jarige coureur vrijdag nog de snelste tijd in de tweede vrije training. Het was nog te vroeg om te spreken over wederopstanding, maar bij zowel Russell als teamgenoot Lewis Hamilton was duidelijk minder sprake van porpoising, het aerodynamische gestuiter waar Mercedes zo veel last van heeft dit seizoen.

"We waren echt snel. Ik dacht wel dat we mee zouden gaan doen om poleposition vandaag", blikte Russell terug op zijn succesvolle eerste dag in Miami. "Maar vandaag hebben we opeens de slechtste kwalificatie van het jaar", verzuchtte hij. "Het slaat echt nergens op. De prestaties van de auto gaan alle kanten op."

115 Leclerc verslaat Verstappen en staat op pole in Miami

Conservatieve afstelling moest gestuiter voorkomen

Volgens de Mercedes-coureur was zijn team juist nog voorzichtig te werk gegaan met de afstelling van de auto. "Een conservatieve afstelling moest er voor zorgen dat we niet zouden gaan stuiteren, maar het was echt heel erg", beschreef hij zijn kwalificatie.

Russell schoot in een van zijn laatste kwalificatierondjes zelfs van de baan dankzij het gestuiter. "Zeker in bocht vier en vijf heb ik er erg veel last van, dus ik kan ook niet laat in de remmen. Als we de auto echt op orde hebben, is hij snel. Maar vandaag was simpelweg teleurstellend voor mij en het team."

De Grand Prix van Miami begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.