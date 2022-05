Max Verstappen was zaterdag in Miami ondanks het mislopen van de poleposition tevreden met zijn kwalificatie. De Nederlander beleefde door technische problemen een moeizame vrijdag en had niet verwacht dat hij een dat later competitief zou zijn.

"Ik ben best tevreden met hoe de kwalificatie verliep, zeker als je bedenkt dat we gisteren bijna niet hebben kunnen rijden", vertelde Max Verstappen, die zondag achter Ferrari-coureurs Charles Leclerc (eerste) en Carlos Sainz moet starten, bij F1TV.

"Ik heb baan vandaag de baan nog echt moeten leren kennen. Dus dat ik zo competitief ben had ik zelf ook niet verwacht. Natuurlijk had ik op pole willen staan, maar gezien waar we vandaan komen is dit gewoon heel goed. We moeten de raceweekenden alleen wel wat minder moeilijk voor onszelf maken."

De 24-jarige Verstappen kampte vrijdag met problemen aan zijn versnellingsbak en kreeg later ook te maken met hydraulische problemen. Zijn optreden in de tweede training bleef daardoor beperkt tot één ronde.

Verstappen leek op weg naar pole op het Miami International Autodrome, maar maakte bij zijn laatste poging in de eerste sector een fout. Daardoor kon de Red Bull-coureur zijn tijd niet meer verbeteren, terwijl Leclerc en Sainz nog wel onder de tijd van Verstappen door gingen.

'We betalen vandaag de prijs voor gisteren'

Door zijn moeizame vrijdag zat Verstappen niet comfortabel in zijn auto, zo vertelde hij bij Viaplay. "We hadden een waardeloze dag gisteren en daar betalen we vandaag de prijs voor. Dat ik een foutje maak komt omdat ik gewoon nog niet weet wat de limiet is van deze auto op dit circuit", aldus de regerend wereldkampioen, die ondanks zijn derde plek vertrouwen heeft in een goede race.

"We zitten er nog altijd competitief bij. Ik hoop dat we in de bochten bij kunnen blijven, al is het hier wel lastig inhalen. Maar de auto lijkt goed te gaan hier, dus we hebben een goede kans morgen."

De Grand Prix van Miami, de vijfde race van het Formule 1-seizoen, begint zondag om 21.30 uur (Nederlandse tijd).