Max Verstappen start de Miami Grand Prix zondag vanaf de derde startplaats. De regerend wereldkampioen was zaterdag in de kwalificatie een grote kanshebber voor pole, maar in zijn laatste poging ging hij in de fout. Charles Leclerc pakte wel poleposition, voor zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz.

Verstappen had na zijn eerste poging in 'Q3' de snelste tijd in handen, met de beide Ferrari's vlak achter zich. In de slotpoging gingen wat dingen mis voor de Nederlander. Zijn ronde uit de pits verliep al rommelig. Zo haalde teammaat Sergio Pérez in en moest hij de Mexicaan later weer voorbij. Vervolgens ging de Limburger in zijn daadwerkelijke kwalificatierondje ook nog zelf in de fout. "Ik verprutste het", liet hij over de boordradio aan zijn team weten.

Voor de Ferrari-coureurs verliep de laatste poging juist goed. Leclerc klokte uiteindelijk een 1.28,796 en was daarmee krap twee tienden sneller dan zijn Spaanse teammaat. Het was voor de WK-leider de derde pole van het seizoen. Sainz was uiteindelijk maar vijf duizendste sneller dan de tijd die Verstappen in zijn enige poging klokte, maar het bracht hem wel een broodnodig goed resultaat.

Ook Verstappens teammaat Sergio Pérez kwam nog in de buurt. De Mexicaan was nipt langzamer dan het trio vooraan en start zondag als vierde. De startrij daarachter wordt gevuld door de voormalige teamgenoten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Bottas perste een knappe 1.29,475 uit zijn Alfa Romeo en was daarmee bijna twee tienden sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen in de Mercedes.

Op de vierde startrij vertrekken Pierre Gasly van AlphaTauri en Lando Norris met zijn McLaren. De top tien werd compleet gemaakt Yuki Tsunoda (ook van AlphaTauri) en Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Top tien kwalificatie Miami 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.28,796

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,190

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,195

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,240

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,679

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,829

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,894

8. Lando Norris (McLaren): +0,954

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,136

10. Lance Stroll (Aston Martin): +1,880

Russell en Alonso halen Q3 niet

Het groepje coureurs dat het slotdeel van de kwalificatie niet haalde, bevat louter grote namen. George Russell had de nodige problemen met zijn flink stuiterende Mercedes en moest genoegen nemen met de twaalfde plaats. Voor hem start Fernando Alonso zondag op de elfde plaats. De Spanjaard viel voor het eerst dit seizoen buiten de top tien.

Ook Sebastian Vettel haalde Q3 niet. De Duitser worstelde zichtbaar met zijn Aston Martin en start zondag als dertiende. Voor Daniel Ricciardo was het wederom een moeizame sessie. De Australiër kampte met terugschakelproblemen en kwam niet verder dan de veertiende plaats. Mick Schumacher bezegelde een matige kwalificatie voor Haas met de vijftiende plaats.