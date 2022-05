Max Verstappen heeft zich zaterdag in de derde vrije training voor de Miami Grand Prix hersteld van de matig verlopen vrijdag. De Red Bull-coureur reed de derde tijd achter teamgenoot Sergio Pérez en concurrent Charles Leclerc.

De Red Bull-coureurs toonden over genoeg snelheid te beschikken en leken de laatste training met de twee snelste tijden af te sluiten. Bij de laatste run nestelde Charles Leclerc zich met ruim twee tienden achterstand op Pérez echter nog tussen de Mexicaan (1.30,304) en Verstappen (1.30,649).

De derde tijd is een welkome opsteker voor Verstappen, die tijdens de tweede vrije training vanwege technische problemen weinig tijd kon besteden om de nieuwe baan in Miami te leren kennen. Naast de rappe tijd reed hij ook twintig rondes.

Hoewel het een meer succesvolle oefensessie voor Verstappen was, ging niet alles vlekkeloos voor de regerend wereldkampioen. Zijn laatste run kon hij niet afmaken, omdat hij de controle over zijn Red Bull kwijtraakte. Verstappen was op dat moment het snelst van iedereen.

Top tien derde training Miami 1. Sergio Pérez - 1.30,304

2. Charles Leclerc - 1.30,498

3. Max Verstappen - 1.30,649

4. Fernando Alonso - 1.31,036

5. Sebastian Vettel - 1.31,049

6. Mick Schumacher - 1.31,050

7. Carlos Sainz - 1.31,172

8. Kevin Magnussen - 1.31,227

9. Alexander Albon - 1.31,501

10. Lando Norris - 1.31,594

De Mercedessen konden geen rol van betekenis spelen. Foto: Getty Images

Mercedessen zijn onzichtbaar

In de oefensessie die kort werd stilgelegd vanwege een crash van Esteban Ocon, konden de Mercedes-coureurs in tegenstelling tot de vrijdag geen rol van betekenis spelen. Tijdens de tweede training reed Lewis Hamilton nog de vierde tijd en noteerde George Russell zelfs de snelste tijd.

Hamilton en Russell reden beiden een groot deel van de derde oefensessie op de mediumband en eindigden in het achterveld. Hamilton noteerde met 1.31,890 de vijftiende tijd, terwijl Russell (1.31,924) zelfs niet verder kwam dan de zeventiende tijd.

De Formule 1-coureurs racen dit weekend voor het eerst in Miami, waar zaterdagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) de kwalificatie voor de Grand Prix begint. De race start zondag om 21.30 uur.