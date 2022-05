FINISH - Sergio Pérez is het snelst in de derde vrije training voor de Grand Prix van Miami. De Mexicaan blijft Charles Leclerc (tweede) en Max Verstappen (derde) voor. Verstappen beleefde tot de laatste minuut een vlekkeloze training. In die laatste minuut verloor hij bijna de controle over zijn Red Bull en gleed hij bijna de muur in.