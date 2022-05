Ferrari heeft geen regels overtreden tijdens de bandentests die daags na de Grand Prix in Emilia-Romagna werden gehouden op het circuit van Imola. Bij andere teams zou het idee bestaan dat Carlos Sainz tijdens de Pirelli-test met een nieuw type vloer reed, maar Ferrari heeft bij de FIA aangetoond dat dit een eerder gebruikte specificatie was.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de FIA dat aan de andere teams laten weten. Dat zei de Brit zaterdag tijdens een persconferentie voor de teambazen in Miami.

Teams mogen wel met de auto's van 2022 rijden tijdens de bandentests die ze voor Pirelli uitvoeren, maar dan alleen als er geen nieuwe onderdelen op zitten. Alle teams testen dit seizoen twee keer met de banden van 2023. Red Bull doet dat bijvoorbeeld later in het seizoen.

Ferrari reed op de woensdag na de Grand Prix van Emilia-Romagna in de middag met een andere vloer dan in de ochtend. Op sociale media gingen foto's rond waarop te zien zou zijn dat Sainz toch rondreed met een niet eerder gebruikte specificatie van de vloer. Dit was ook andere teams opgevallen, waaronder McLaren. De Britse renstal zou de kwestie hebben aangekaart bij de FIA.

Ferrari kon dus aantonen dat het anders zat. In de ochtenduren had Charles Leclerc de vloer van de auto beschadigd, waarna zijn Spaanse teamgenoot in de middag met de specificatie zoals die eerder tijdens de wintertests Bahrein al was gebruikt de baan op ging.

Mogelijk zat daar wel een soort metalen strip op die er in Bahrein nog niet op zat, maar dat zou binnen de regels vallen.