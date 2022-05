Lewis Hamilton vindt dat Helmut Marko, adviseur van het Formule 1-team van Red Bull, zich respectloos over hem heeft uitgelaten. De Oostenrijker verkondigde na de Grand Prix van Emilia-Romagna dat de Brit misschien beter vorig jaar had kunnen stoppen.

"Eerlijk gezegd luister ik niet naar zulke domme opmerkingen", zei Hamilton vrijdag na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Miami. "Ik heb nogal wat respectloze uitspraken voorbij zien komen de afgelopen tijd, maar dat viel wel te verwachten."

Hamilton werd twee weken geleden in Italië op een ronde gezet door winnaar Max Verstappen en eindigde als nummer dertien zelfs buiten de punten. In de WK-stand bezet de zevenvoudig wereldkampioen na vier races een schamele zevende plaats.

"De mensen houden van je als het goed gaat en ze vinden het heerlijk om tegen je aan te schoppen als het slecht gaat. Het hoort bij het leven", aldus de Mercedes-coureur.

'Opmerkingen dienen als brandstof'

Hamilton hoopt de sneer van Marko om te kunnen zetten in iets positiefs. "Die opmerkingen dienen voor mij als brandstof om sterker terug te komen. Ik ben wie ik ben en ik weet wat ik doe."

De 37-jarige Brit geeft wel toe dat de prestaties voorlopig te wensen overlaten. "De start van het seizoen gaat niet zoals we wilden, maar we zijn vechters. Ik heb al veel moeilijkere tijden gehad en kwam altijd terug."

In de eerste vrije trainingen in Miami noteerde Hamilton vrijdag achtereenvolgens de achtste en de vierde tijd. Zijn teamgenoot George Russell, zesde in de WK-stand, was in de tweede oefensessie de snelste.