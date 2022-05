George Russell is er blij mee dat hij vrijdag zo sterk voor de dag kwam tijdens de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Miami, al maakt de Mercedes-coureur zich nog geen illusies. Hij wijst erop dat het weekend nog lang is.

Russell klokte tijdens de eerste vrije training de tweede tijd achter Ferrari-rijder Charles Leclerc en was in de tweede oefensessie de snelste. Het was de eerste keer dit seizoen dat Mercedes zich echt van voren liet zien.

"We wisten dat de warme omstandigheden hier in Miami beter bij onze auto zouden passen. In eerdere races kregen we de banden moeilijk op temperatuur, dus dat is een belangrijke factor", zei de 24-jarige Russell naderhand.

"De auto houdt zich tot nu toe goed, maar het is pas de eerste dag, dus daar moeten we ons niet op blindstaren. Het is denk ik wel de vrijdag geweest waarop we het meest over de auto hebben geleerd."

Volgens Russell past het ene circuit nu eenmaal beter bij Mercedes dan het andere. "In Imola waren we duidelijk niet sterk, maar hier in Miami lijken we goed uit de verf te komen. Het is een uniek circuit. Ze hebben hier geweldig werk geleverd."

Russell was in Miami sneller dan teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in de eerste twee trainingen achtereenvolgens de achtste en vierde tijd neerzette.

Mercedes' hoofdengineer Andrew Shovlin is tevreden met de prestaties, al heeft zijn team wel nog steeds last van porpoising (gestuiter over het circuit). Meegebrachte nieuwe onderdelen lijken echter te werken.

"Het was een drukke, maar bemoedigende dag. Een paar rode vlaggen onderbraken ons programma, maar we hebben het meeste werk kunnen doen. Over het algemeen lijken we wat vooruitgang te hebben geboekt", liet Shovlin weten.

"Er is nog wel genoeg te doen. We moeten de balans van de auto verbeteren en de temperatuur van de banden onder controle houden. Dat zijn onze belangrijkste aandachtspunten. Maar in vergelijking met vorige vrijdagen is dit een solide start."

Zaterdag wordt vanaf 19.00 uur (Nederlandse tijd) de derde vrije training verreden, waarna om 22.00 uur de kwalificatie volgt. De Grand Prix van Miami begint zondag om 21.30 uur.