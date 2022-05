Max Verstappen was vrijdag behoorlijk teleurgesteld na de eerste vrije trainingen in Miami. De Nederlander kampte met verschillende technische problemen en reed over de hele dag slechts vijftien rondes.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Het was geen goede dag voor ons", zei de 24-jarige Verstappen op de site van zijn team. "Het plan was om flink wat kilometers te maken zodat we de baan zouden leren kennen, maar dat is overduidelijk niet gelukt."

Verstappen kwam in de eerste training nog tot veertien rondes, maar zijn optreden in de tweede sessie bleef beperkt tot één ronde. De regerend kampioen, die al veel tijd verloor door een versnellingsbakwissel, kampte met hydraulische problemen toen hij zijn Red Bull de baan op stuurde. Bovendien vloog ook nog een van zijn remmen in de brand.

"Door alle problemen hebben we niet veel data over mijn auto kunnen verzamelen, dus dat plaatst ons met het oog op de kwalificatie in een lastige positie", vervolgde Verstappen, die ondanks zijn moeizame dag nog wel positief bleef.

"Ik blijf samen met het team keihard werken. Hopelijk kunnen we morgen wat inhaalwerk verrichten waardoor we voorafgaand aan de kwalificatie in een iets betere uitgangspositie staan."

Mercedes-coureur George Russell besloot de vrijdag verrassend als snelst op het Miami International Autodrome. Charles Leclerc eindigde als tweede en Sergio Pérez completeerde de top drie.

Het Grand Prix-weekend in Miami wordt zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training. Om 22.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 21.30 uur is de race.