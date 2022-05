Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Miami Grand Prix geen volledige ronde gereden. De regerend wereldkampioen verloor door technische problemen aan zijn Red Bull veel tijd, die hij niet kon besteden aan het leren kennen van de nieuwe baan. George Russell reed in zijn Mercedes de snelste tijd.

Verstappen kwam aan het begin van de training niet naar buiten, omdat de Red Bull-monteurs nog bezig waren om een nieuwe versnellingsbak op de auto van de Nederlander te schroeven.

Toen Verstappen met nog een klein half uur op de klok toch de baan op kwam, bleek er iets niet in orde aan zijn auto. Over de boordradio liet hij direct weten dat het sturen heel zwaar ging, tegelijkertijd ontstond er achterin de Red Bull een klein brandje. Verstappen strompelde terug naar de pits en kwam daarna niet meer in actie. Red Bull heeft nog niet verklaard welke problemen er precies waren met de RB18. Eerder op de dag kampte de auto van Verstappen al met overhittingsproblemen in het hete Miami.

Russell bezegelde een positieve dag voor Mercedes met de snelste rondetijd (1.29,938). De nieuwe onderdelen zijn team mee heeft gebracht naar Miami lijken te werken, al had zowel Russell als zijn teammaat Lewis Hamilton vooral op de mediumbanden nog wel last van het zogeheten porpoising. Ondanks dit aerodynamische gestuiter liet Hamilton met een vierde tijd op ruim twee tienden van Russell wel zien dat de snelheid dit weekend in de Mercedes zit.

De tweede tijd was voor Charles Leclerc in de Ferrari. De WK-leider kwam iets meer dan een tiende tekort op de tijd van Russell, en richtte het grootste deel van de training op zijn racetempo. Sergio Pérez werd ondanks twee spins met zijn Red Bull derde, op twee tienden van de snelste tijd.

Top tien tweede training Miami 1. George Russell (Mercedes): 1.29,938

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,106

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,212

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,241

5. Fernando Alonso (Alpine): +0,434

6. Lando Norris (McLaren): +0,597

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,609

8. Zhou Guanyu (Alfa Romeo): +0,922

9. Esteban Ocon (Alpine): +0,923

10. Kevin Magnussen (Haas): +0,983

Sainz opnieuw in de fout

Voor Carlos Sainz ging het opnieuw fout. De Spanjaard ontsnapte in de eerste training al aan grote schade aan zijn Ferrari, met een spin op hoge snelheid. Na 25 minuten in de tweede training stond hij daadwerkelijk in de bandenstapels. In de krappe derde sector verloor Sainz de controle en beschadigde daarbij de linkerkant van zijn auto.

Sainz en Verstappen verloren zo dus veel tijd, wat ook gold voor Valtteri Bottas. De Fin crashte in de eerste vrije training. Daarbij raakte zijn Alfa Romeo dusdanig beschadigd dat de monteurs zijn auto niet optijd klaar hadden voor de tweede training.

Voor Bottas was het een opsteker dat de snelheid wel in de auto zit. Teamgenoot Zhou Guanyu klokte de achtste tijd, op minder dan een seconde van Russell.