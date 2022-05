Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Miami Grand Prix de derde tijd geklokt. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull 0,179 seconde langzamer dan de snelste tijd van WK-leider Charles Leclerc. Mercedes toonde met snelle tijden en een verbeterde auto tekenen van herstel.

George Russell reed zijn Mercedes, die onder meer was voorzien van een nieuwe voor- en achtervleugel, de tweede tijd op slechts 0,071 seconde van Leclercs snelste ronde (1.13,098).

Verstappen oogde ontevreden. De Limburger bleef in het eerste half uur achter bij zijn concurrenten wat betreft het maken van kilometers. Toen hij weer door zijn team naar binnen werd geroepen, klaagde de Nederlander over de boordradio dat hij de baan graag wilde leren kennen. Teambaas Christian Horner informeerde Verstappen daarop over oververhittingsproblemen aan de Red Bull. Het was ruim 33 graden in Miami.

Uiteindelijk reed Verstappen slechts veertien ronden, en stapte hij een paar minuten voor tijd al uit. De Mercedes- en Ferrari-coureurs reden allemaal ruim twintig ronden. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed 22 ronden, waarvan zijn snelste tijd goed was voor de vierde klassering.

Top tien eerste vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari) 1.31,098

2. George Russell (Mercedes): +0,071

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,179

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,203

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,400

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,430

7. Alexander Albon (Williams): +0,756

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,858

9. Kevin Magnussen (Haas): +1,461

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,494

Sainz helpt setje banden om zeep met fraaie spin

De sessie werd na een goed half uur kortstondig stilgelegd vanwege een crash van Valtteri Bottas. Nadat de Alfa Romeo van de Fin was opgeruimd, gingen de Ferrari's aan de slag op de rode softbanden. Tot dan toe hadden Sainz en Leclerc hun tijden alleen op mediums gezet.

Bij Sainz ging het in zijn eerste poging direct mis. De Spanjaard spinde op hoge snelheid van de baan, maar wist zijn Ferrari fraai (en mogelijk met enig fortuin) uit de muur te houden. Zijn band linksvoor had het wel begeven, waardoor hij zijn eerste setje softbanden van het weekend al direct had verbruikt. Daarom zette de Ferrari-coureur in de hele training geen representatieve tijd op de snelste banden.

Verstappen zette wel direct de toon op zijn softbanden. De Nederlander klokte de snelste tijd, terwijl Leclerc maar niet tot een snelle ronde kwam. De Monegask werd drie pogingen op rij dwarsgezeten door verkeer, iets wat ook Lewis Hamilton overkwam. De zevenvoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk wel tot een redelijke ronde, die hem de achtste tijd opleverde. Leclerc snelde in zijn vierde poging naar de beste tijd.

Charles Leclerc, de snelste man in de eerste vrije training. Charles Leclerc, de snelste man in de eerste vrije training. Foto: Getty Images

Veel minder gestuiter dan in Imola

Hoewel Hamilton niet aan de tijd van zijn teamgenoot Russell kwam, was het voor heel Mercedes een positieve sessie. De auto had zichtbaar veel minder last van het zogeheten 'porpoising', het aerodynamische gestuiter waar het team in Imola nog zo door werd geplaagd. Ook bij Ferrari was dit fenomeen nauwelijks te zien.

Of de verbeteringen aan de Mercedes direct dat resultaat hebben opgeleverd, moet nog blijken. In het nieuwe asfalt van Miami zitten bijvoorbeeld veel minder hobbels dan in Imola. Hobbels zijn vaak de aanleiding van porpoising.