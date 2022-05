Charles Leclerc heeft de afgelopen twee weken gebruikt om de fout die hem een podiumplaats kostte in Imola achter zich te laten. De WK-leider verwacht dit weekend in Miami weer vooraan mee te doen.

De 24-jarige Leclerc analyseerde vrijdag in Miami zijn spin in een poging om Sergio Pérez in te halen en concludeerde dat hij te optimistisch was geweest. "Daar heb ik de prijs voor betaald. Maar ik moet die bladzijde nu omslaan. Dit weekend hebben we weer een kans."

De Monegask van Ferrari wilde wel benadrukken dat risico's nemen soms nodig is. "Ik zag een kans om tweede te worden en gooide uiteindelijk de derde plaats weg. Maar iedereen ziet dan alleen de fout en denkt niet na over wat het op kan leveren als alles wel goed gaat."

Ferrari liet in Emilia-Romagna wel zien dat het team nog steeds een auto heeft om vooraan mee te doen. "Daarom ben ik ook optimistisch. Als we alles perfect doen kunnen we hier winnen, ook als we heel dicht bij Red Bull zitten."

Charles Leclerc blikte in Miami nog even terug op zijn pijnlijke uitvalbeurt op Imola. Foto: Getty Images

Sainz moet pechreeks zien te doorbreken

Om de winstkansen te vergroten, zou het voor Ferrari handig zijn om Carlos Sainz er ook vooraan bij te hebben. De Spanjaard viel in de afgelopen twee Grands Prix vroegtijdig uit. "Het niet rijden van die kilometers doet me uiteindelijk meer pijn dan de nulscores", zei Sainz. "Want we moeten deze nieuwe auto's nog steeds goed leren kennen."

Sainz reed in de week na de Grand Prix van Emilia-Romagna nog wel een bandentest op Imola. "Alleen daar had ik ook een probleem waardoor ik stilviel. Maar dat hoort bij het leven van een sporter", relativeerde Sainz zijn pechreeks. "Je hebt altijd betere en mindere momenten. De afgelopen races waren verre van ideaal. En we hadden wat pech. Nu moeten we met een probleemloos weekend op zoek naar herstel."

Sainz haalt inspiratie uit zijn favoriete voetbalclub Real Madrid, die woensdag uit geslagen positie terugkwam tegen Manchester City en zo de Champions League-finale haalde.

"En die hadden maar een paar minuten om het te doen, ik heb nog negentien races om het goed te maken", refereerde de Ferrari-coureur aan de late ontsnapping van Real. "Ik heb de laatste minuten overigens gemist omdat ik naar een sponsormoment moest. Maar ze lieten zien dat alles mogelijk is."