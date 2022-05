Lewis Hamilton heeft zich vrijdag in Miami verzet tegen het sieraadverbod in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen verscheen met drie horloges, verschillende kettingen en ringen op de persconferentie.

"Meer dan dit kon ik niet dragen", grapte de 37-jarige Hamilton, die met zijn sieraden een statement wilde maken. "Het voelt haast alsof we een stap terug doen. Deze sport heeft grotere problemen dan dit en juist daarop zou de focus moeten liggen."

De Formule 1 kondigde in de aanloop naar het Grand Prix-weekend in Florida aan dat het verbod op het dragen van sieraden in de auto wordt aangescherpt. De FIA eist uit veiligheidsoverwegingen dat coureurs al hun sieraden en piercings afdoen, voor zij in de auto stappen.

"Ik ben nu al zestien jaar actief in deze sport en al die zestien jaar heb ik sieraden gedragen", vervolgde Hamilton. "Als ik in de auto zit, heb ik alleen mijn oorbellen en neusring in, die ik er bovendien niet eens uit kán halen. Het voelt onnodig dat de FIA zich hier druk over maakt."

Hamilton wil in gesprek met FIA-voorzitter

Hamilton is van plan om zijn bezwaren ook kenbaar te maken bij Mohammed Ben Sulayem, de voorzitter van de FIA. "Als ik de verantwoordelijkheid bij de FIA weg kan nemen door een verklaring te ondertekenen, doe ik dat graag", vertelde de Mercedes-coureur.

"Ik heb Mohammed een bericht gestuurd en ga graag het gesprek met hem aan over dit onderwerp. Ik wil een bondgenoot van de FIA zijn en heb geen zin om over zoiets onbenulligs ruzie te gaan maken. Het slaat helemaal nergens op."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami begint vrijdag om 20.30 uur en om 23.30 uur (Nederlandse tijd) staat de tweede training op het programma. De race gaat zondag om 21.30 uur van start.