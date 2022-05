Bij concurrerende teams leven vragen over de auto die Ferrari daags na de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft gebruikt tijdens een bandentest voor Pirelli. McLaren wil dat de FIA uitzoekt of het Italiaanse topteam de regels over te gebruiken onderdelen heeft overtreden.

De teams mogen voor deze tests de auto van dit seizoen gebruiken, maar alleen als ze voorzien zijn van onderdelen die al in actie zijn gekomen.

McLaren zou volgens verschillende media bij de FIA hebben aangekaart dat Carlos Sainz op Imola met een niet eerder gebruikte specificatie vloer rondreed.

Ferrari gebruikte inderdaad twee verschillende vloeren op Imola, zoals op foto's van de tests is te zien. Charles Leclerc gebruikte in de ochtend een andere vloer dan zijn Spaanse teamgenoot in de middag. De FIA heeft nu opheldering gevraagd bij Ferrari over die vloer.

Saillant detail is dat op de Ferrari van Sainz metalen 'skid blocks' in de vorm van een rails waren te zien die ook op de Red Bull van Max Verstappen zitten. Deze onderdelen zitten aan de onderkant van de auto.

De skid blocks zijn mogelijk onderdeel van de oplossing die het team van de regerend wereldkampioen heeft gevonden voor het zogeheten 'porpoisen', het aerodynamische stuiteren waar Ferrari en vooral Mercedes zo veel last van hebben.

Ferrari weet zeker dat het binnen de regels is gebleven

Volgens het Britse Autosport gaat de FIA een onderzoek instellen. Dan moet Ferrari dus aantonen dat het team deze specificatie vloer al heeft gebruikt. Dat kan tijdens een race zijn, maar ook tijdens de twee driedaagse wintertests voor het seizoen. Het team laat in Miami weten er zeker van te zijn dat er volledig binnen de regels is geopereerd.

Vier teams kwamen in actie tijdens de bandentests voor Pirelli op Imola. Naast Ferrari waren dat AlphaTauri, Alfa Romeo en Alpine. Alle teams testen dit seizoen twee dagen met de banden voor volgend jaar. Red Bull doet dat later in het seizoen in Oostenrijk en op Monza.