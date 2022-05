Voormalig Formule 1-coureur Tony Brooks is op negentigjarige leeftijd overleden. De Brit won in de jaren vijftig zes Grands Prix en was de laatste nog levende winnaar van races uit dat decennium.

Brooks, die vanwege een studie tandheelkunde als bijnaam 'de racende tandarts' had, won in 1955 bij zijn debuut de Grand Prix van Syracuse op Sicilië. Zijn eerste zege om het WK in de Formule 1 boekte hij twee jaar later in Groot-Brittannië.

Net als zijn tijd- en landgenoot Stirling Moss werd Brooks nooit wereldkampioen. In 1959 was hij namens Ferrari dichtbij, maar eindigde hij als tweede achter de Australiër Jack Brabham. In 1961 reed hij zijn laatste F1-race.

"Hij maakte deel uit van een speciale groep coureurs die pioniers waren en de grenzen verlegden in een tijd waarin grote risico's werden genomen", reageerde Formule 1-directeur Stefano Domenicali. "Hij zal worden gemist en onze gedachten gaan uit naar de familie."

Brooks startte in 38 Formule 1-races en eindigde tien keer op het podium. De Engelsman reed in totaal 75 punten bij elkaar.