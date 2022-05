Volkswagen-bestuursvoorzitter Herbert Diess noemt de enorme groei die de Formule 1 wereldwijd doormaakt als hoofdreden achter het besluit om Porsche en Audi, twee merken van het Duitse autoconcern, toe te laten treden tot de koningsklasse van de autosport.

"Als je de grote sportevenementen ter wereld bekijkt, telt alleen de Formule 1", zei Diess maandag in een vraaggesprek met de inwoners van thuisbasis Wolfsburg. "Dus als je in de autosport iets wil doen, moet je in de Formule 1 zijn. Dat heeft de grootste impact."

Volkswagen heeft een groot portfolio aan merken, die de afgelopen decennia vaak in verband zijn gebracht met de stap naar de koningsklasse. Vaak waren de geruchten sterk, nooit werd het concreet. Tot de bestuursraad begin vorige maand 'eindelijk' echt instemde met deelname.

"Niet iedereen binnen de raad was het ermee eens", onthulde Diess. "We staan voor allerlei uitdagingen, hebben nog andere prioriteiten die niets met autosport te maken hebben. We hebben genoeg te doen en hebben de Formule 1 ook niet per se nodig."

Aandacht voor Formule 1 explodeert

Maar Audi en Porsche betoogden dat Formule 1 momenteel de belangrijkste weg is om de marktwaarde van beide merken op te schroeven. "Zo kunnen we iets hogere prijzen rekenen voor onze auto's en laten zien aan de concurrentie dat we superieure technologie in huis hebben", legde de Oostenrijker uit.

Diess ziet de aandacht voor de Formule 1 momenteel exploderen, zeker in voor zijn concern belangrijke markten als de Verenigde Staten en Azië. Hij noemt ook de invloed van Netflix-serie Drive to Survive: "De marketing is geweldig. Je ziet de aandacht enorm groeien, zeker onder onze potentiële jonge kopers."

De Amerikaanse Grand Prix werd vorig jaar voor uitverkochte tribunes verreden. De Amerikaanse Grand Prix werd vorig jaar voor uitverkochte tribunes verreden. Foto: Getty Images

Nieuwe regels boden Volkswagen zeldzame kans

Het nieuwe reglement dat in 2022 is ingegaan, biedt Audi en Porsche vooral in combinatie met de nieuwe motoren die vanaf 2026 gebruikt gaan worden een zeldzame kans om in te stappen, zo legde de topman uit.

"Als je een nieuw team begint, heb je vijf of tien jaar nodig om vooraan mee te doen. Met andere woorden: je kunt alleen instappen als er een grote regelwijziging is. Die komt in 2026", vertelde Diess.

"Dan krijgen de motoren veel meer elektrische aandrijving en krijgen we volledig synthetische brandstof. Je hebt vier jaar nodig om zo'n motor te ontwikkelen. Daar zijn beide merken al aan begonnen."

'Porsche moet deelnemen aan autosport'

Terwijl Diess benadrukte dat Volkswagen als merk zelf niet betrokken zal zijn bij de Formule 1, was het een 'no-brainer' dat Audi en Porsche dat wel gaan doen. Beide merken kunnen profiteren van deelname, en zo de verkoop van auto's stimuleren.

"Porsche moet deelnemen aan autosport, want ze willen het sportiefste automerk in de wereld zijn", zei de bestuursvoorzitter. Dat het dan Formule 1 werd, was een makkelijke keuze. "Dat is de efficiëntste manier. Dus die kon je zo afvinken."

Volgens de Oostenrijker heeft Audi relatief nog meer te winnen in de Formule 1 dan het sportieve zustermerk. "Ze zijn nu nog een zwakker merk dan Porsche en kunnen dus minder hoge prijzen vragen. Maar ze willen in het hoogste segment komen en de strijd aangaan met Mercedes. Als het uiteindelijk meer geld oplevert, is er geen reden om Audi tegen te houden."