Volkswagen-bestuursvoorzitter Herbert Diess heeft maandag bevestigd dat Audi en Porsche in de toekomst aan de Formule 1 gaan deelnemen. Beide merken vallen onder de grote Duitse autofabrikant. De kans dat Max Verstappen vanaf 2026 met een Porsche-motor rijdt, is met die aankondiging weer gegroeid.

Vorige maand werd al bekend dat de bestuursraad van het concern had ingestemd met de toetreding van beide merken tot de koningsklasse van de autosport. Tot een formele bevestiging kwam het echter niet, ook omdat vermoedelijk werd gewacht tot het motorenreglement van de Formule 1 dat vanaf 2026 van kracht is, vaststond.

Afgelopen dinsdag was er in Londen wel een bijeenkomst van de Formule 1-commissie. Daar kwamen weinig nieuws uit met betrekking tot de nieuwe motoren. Wat vaststaat is dat de V6-verbrandingsmotor blijft, dat er alleen nog duurzame brandstof mag worden gebruikt en dat de krachtbron zijn vermogen voor de helft uit elektrische aandrijving moeten halen.

Audi en Porsche zouden eerder al ingezet hebben op het laten verdwijnen van de complexe MGU-H, dat onderdeel is van het hybride systeem van de huidige Formule 1-krachtbron. Of dat een harde eis was voor toetreding van beide merken, is niet bekend.

Samenwerking Red Bull en Porsche in de maak

De kans dat beide merken met een nieuw eigen team aan de start verschijnen is erg klein. De instap gaat middels samenwerking met of overname van bestaande teams.

Volgens Diess is de beoogde samenwerking tussen Porsche en het Red Bull Racing van regerend wereldkampioen Verstappen al aardig concreet.

Hoe Audi precies in de Formule 1 komt, is nog niet duidelijk. Het Duitse merk zou een bod hebben gedaan op McLaren, vooralsnog zonder succes. De afgelopen weken zijn er ook geruchten geweest rond een overname van Sauber, dat als Alfa Romeo actief is, of van het Aston Martin-team.

Volkswagen-bestuursvoorzitter Herbert Diess Volkswagen-bestuursvoorzitter Herbert Diess Foto: Getty Images

Nog veel vragen over toetreding onbeantwoord

Sowieso zijn er nog allerlei vragen onbeantwoord over hoe beide fabrikanten hun motoren gaan bouwen. Het lijkt erop dat zowel Audi als Porsche voornamelijk als motorleverancier actief willen worden, maar of ze dan allebei hun eigen motor gaan bouwen of de techniek gaan delen, is nog onbekend.

Red Bull Racing heeft net een complete eigen motorenfabriek opgetuigd, waar vanaf 2026 de motoren voor het team gebouwd moeten worden. Tot die tijd gebruikt het team van Verstappen nog motoren van Honda. Het is een reëel scenario dat Porsche deze nieuwe fabriek simpelweg overneemt en verder uitbreidt.

Audi heeft naar verluidt wel de ambitie om een zelfstandig project te beginnen op motorengebied. Alle teams die in verband worden gebracht met een overname door de Duitse fabrikant gebruiken momenteel klantenmotoren van Ferrari of Mercedes, dus dat is een rol die Audi dan in uitgebreidere vorm zou kunnen overnemen.

Een samenwerking tussen Red Bull en Porsche is in de maak Een samenwerking tussen Red Bull en Porsche is in de maak Foto: Getty Images

Gemor onder huidige teams over soepele regels voor nieuwkomers

Onder de huidige Formule 1-teams wordt wel al gemord over de regelgeving waar beide fabrikanten onder moeten vallen. De huidige teams en motorenfabrikanten zijn stevig gebonden aan allerlei restricties voor ontwikkelingstijd en budget, voor nieuwkomers zijn die een stuk milder.

Als Porsche inderdaad instapt bij Red Bull in een al bestaande fabriek, is het de vraag of ze wel formeel nieuwkomer zijn. Hetzelfde geldt voor Audi, als die een bestaand team kopen. Het scenario bestaat zelfs dat beide fabrikanten met twee losse nieuwe inschrijvingen dubbel kunnen profiteren van deze milde restricties, terwijl ze de techniek met elkaar delen. Hierover moet regelgever FIA nog uitspraken doen.

Audi heeft geen geschiedenis in de Formule 1, al was voorganger Auto Union voor de Tweede Wereldoorlog wel actief in losse Grands Prix. Porsche heeft wel zijn sporen verdiend in de koningsklasse. In de jaren tachtig was de sportwagenfabrikant uit Stuttgart succesvol motorleverancier van McLaren.