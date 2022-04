De kans is groot dat in het volgende Formule 1-seizoen zes sprintraces worden verreden. De teams hebben dinsdag bij een bijeenkomst van de FIA in Londen hun steun uitgesproken voor een verdubbeling van het aantal korte races op zaterdag, al is de autosportfederatie zelf nog niet overtuigd.

Dit seizoen staan er drie sprintraces op het programma in de Formule 1. De eerste was afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna en werd gewonnen door Max Verstappen. Ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk (10 juli) en de Grand Prix van Brazilië (13 november) wordt een sprintrace afgewerkt.

In dergelijke weekenden vindt na de eerste vrije training op vrijdag een kwalificatie plaats om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen. Zaterdag volgt eerst de tweede vrije training, gevolgd door de sprintrace. De uitslag van de verkorte race - een sprintrace meet qua lengte een derde van een normale Grand Prix - bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag.

Afgelopen zaterdag liet sportief directeur Ross Brawn al weten dat hij volgend jaar twee keer zo veel sprintraces wil. Hij rekende al op de steun van de teams, die aanvankelijk juist niet stonden te springen. Met sprintraces, waarin de top acht sinds dit jaar punten voor de WK-stand verdient, wil de Formule 1 de sport aantrekkelijker maken voor de fans.

Het is nog geen voldongen feit dat er volgend jaar zes sprintraces zijn, want de FIA houdt nog een slag om de arm. De autosportfederatie wil eerst evalueren welke invloed de verkorte races hebben op het personeel. Volgens Motorsport.com stemde de FIA dinsdag om die reden nog tegen het plan. De organisatie wil dat er een financiële bijdrage wordt geleverd om de uitbreiding mogelijk te maken.

116 F1 wil meer sprintraces: liet Imola zien dat het toch leuk kan zijn?

FIA wil kleinere auto's, helmcamera in 2023 voor alle coureurs

Tijdens de tweede FIA-bijeenkomst van 2022 werd ook gesproken over het gewicht van de auto's, die de afgelopen jaren enorm zijn gegroeid. De Formule 1 wil niet alleen kleinere, maar ook efficiëntere auto's met minder luchtweerstand. Op die manier moet het verbruik worden teruggedrongen.

Verder werd besloten dat de coureurs vanaf volgend seizoen allemaal een helm met camera krijgen. De FIA schrijft dat de fans enthousiast zijn en dat uit tests is gebleken dat een helmcamera ervoor zorgt dat de Grands Prix nog beter op televisie te volgen zijn.

Het huidige Formule 1-seizoen is vier races oud en gaat over anderhalve week verder met de Grand Prix van Miami. Verstappen bezet de tweede plek in de WK-stand met een achterstand van 27 punten op leider Charles Leclerc.