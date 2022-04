Max Verstappen heeft zijn gewonnen Laureus Award opgedragen aan zijn vader Jos. De 24-jarige Nederlander werd zondag uitgeroepen tot beste sportman van de wereld.

"Ik wil in het bijzonder mijn vader bedanken", vertelt Vertappen in een video waarin hij de Laureus Award in ontvangst neemt. "Zonder hem had ik hier nooit gestaan. Ik prijs mezelf nog steeds iedere dag gelukkig dat we onze successen samen kunnen vieren en ik hoop dat er nog veel succesverhalen zullen volgen."

De 24-jarige Verstappen is de eerste Nederlander die wordt uitgeroepen tot beste sportman van de wereld. Hij kreeg van de jury de voorkeur boven NFL-ster Tom Brady, tennisser Novak Djokovic, zwemmer Caeleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge en Bayern München-spits Robert Lewandowski.

Verstappen komt met het winnen van de prijs in een illuster rijtje te staan. Hij is de opvolger van 21-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal, die vorig jaar de prijs mee naar huis mocht nemen. Lewis Hamilton en Lionel Messi wonnen in 2020 de prijs en in de jaren daarvoor gingen onder meer Novak Djokovic (2019), Roger Federer (2018) en Usain Bolt (2017) de Formule 1-coureur voor.

Verstappen heeft award te danken aan wereldtitel

Verstappen heeft zijn benoeming te danken aan zijn Formule 1-seizoen van vorig jaar. Daarin stelde hij in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen de wereldtitel veilig door Lewis Hamilton in te halen.

"Ik dank iedereen van de Laureus Academy die op mij heeft gestemd, maar het gaat niet alleen om mij. Er staat een heel team achter me dat keihard werkt om twee auto's te laten presteren en mij de kans gaf het kampioenschap te winnen", aldus Verstappen in zijn dankwoord.

Hamilton werd in 2020 uitgeroepen tot beste sportman van de wereld. Ook Sebastian Vettel (2014) en Michael Schumacher (2002 en 2004) mochten als Formule 1-coureur een Laureus Award in ontvangst nemen.

Eerder op de dag schreef Max Verstappen in Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Het was zijn tweede overwinning van het seizoen en zijn 22e zege uit zijn loopbaan.