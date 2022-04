Max Verstappen is zondag bij de prestigieuze Laureus Awards in Sevilla uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 is de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze prijs.

De 24-jarige Verstappen werd verkozen boven NFL-ster Tom Brady, tennisser Novak Djokovic, zwemmer Caeleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge en Bayern München-spits Robert Lewandowski.

De Limburger heeft zijn prijs te danken aan zijn wereldtitel in de Formule 1. Na een zinderend gevecht met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelde hij de titel in de laatste ronde van de laatste race in Abu Dhabi de titel veilig.

Verstappen was pas de tweede Nederlandse man die een nominatie had ontvangen in de categorie Sportman van het Jaar. Pieter van den Hoogenband was in 2001 de eerste, maar greep toen naast de award.

Met de prijs schaart Verstappen zich in een illuster rijtje. De coureur van Red Bull Racing is de opvolger van tennisser Rafael Nadal, terwijl ook onder anderen Formule 1-coureur Michael Schumacher, atleet Usain Bolt en tennissers Roger Federer en Novak Djokovic de prijs een of meerdere malen hebben gewonnen.

