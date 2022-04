Max Verstappen is zondag bij de prestigieuze Laureus Awards in Sevilla uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 is de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze prijs.

De 24-jarige Verstappen werd in de categorie verkozen boven NFL-ster Tom Brady, tennisser Novak Djokovic, zwemmer Caeleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge en Bayern München-spits Robert Lewandowski.

De Limburger heeft zijn prijs te danken aan zijn wereldtitel in de Formule 1. Na een zinderend gevecht met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelde hij de titel in de laatste ronde van de laatste race in Abu Dhabi de titel veilig.

Verstappen was pas de tweede Nederlandse man die een nominatie had ontvangen in de categorie Sportman van het Jaar. Pieter van den Hoogenband was in 2001 de eerste, maar greep toen naast de award.

Max Verstappen was niet aanwezig bij de prijsuitreiking in Sevilla.

Verstappen schaart zich in rijtje met Federer en Bolt

Met de prijs schaart Verstappen zich in een illuster rijtje. De coureur van Red Bull Racing is de opvolger van tennisser Rafael Nadal, terwijl ook onder anderen Formule 1-coureur Michael Schumacher, atleet Usain Bolt en tennissers Roger Federer en Novak Djokovic de prijs een of meerdere malen hebben gewonnen.

Federer is met vijf Laureus Awards recordhouder in de categorie Sportman van het Jaar. De Zwitser wordt gevolgd door Djokovic en Bolt (beiden vier keer).

Verstappen is de vierde Formule 1-coureur die de Oscar voor beste sportman krijgt. Hamilton (2020), Schumacher (2002 en 2004) en Sebastian Vettel (2014) gingen hem voor.

Naast de Laureus Award won Verstappen zondag in Italië ook de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij boekte op het circuit van Imola zijn tweede overwinning van dit Formule 1-seizoen.

128 Bekijk de samenvatting van de door Verstappen gewonnen race in Imola

Van Vleuten grijpt naast prijs voor Comeback van het Jaar

In de categorie Comeback van het Jaar greep Annemiek van Vleuten naast de Laureus Award. De Nederlandse wielrenster was genomineerd voor die prijs, maar die ging naar de pas dertienjarige skateboardster Sky Brown.

De 39-jarige Van Vleuten had haar nominatie vooral te danken aan haar gouden medaille op de tijdrit bij de Olympische Spelen in Tokio. Bij de Spelen in Rio de Janeiro vijf jaar eerder was ze op weg naar goud nog gevallen in een afdaling, waarbij ze flink gewond was geraakt.

Bovendien nam Van Vleuten met haar gouden tijdrit ook revanche voor haar wegwedstrijd van een paar dagen eerder, waarbij ze 'slechts' zilver won. Ze dacht dat ze zegevierde, maar wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al eerder over de finish was gekomen.