Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blikte zondag dik tevreden terug op de Grand Prix van Emilia-Romagna. Op het opdrogende asfalt pakte Max Verstappen de overwinning en zorgde Sergio Pérez voor de eerste dubbelzege van het team sinds 2016.

"Een perfect weekend, een van onze beste resultaten ooit", jubelde Horner na afloop van de race in Italië. "Beide coureurs waren ongelooflijk. Ze reden briljant", prees hij Verstappen en Pérez.

De Brit had ook oog voor zijn team, dat volgens Horner cruciaal was om de dubbelzege binnen te slepen. "Deze 1-2 was ook zeker aan hen te danken. We hadden een briljante pitstopstrategie. Op de fabriek in Milton Keynes werd uitstekend meegedacht. We hebben als team echt de rug gerecht na het slechte weekend in Australië."

Horner wees vooral op een bandenvoordeel dat de beide Red Bull-coureurs genoten ten opzichte van Ferrari. "Dat maakte ons de bovenliggende partij. Je hebt maar een klein raamwerk waarbinnen de banden goed functioneren en dat hadden we nu helemaal op orde", legde hij uit.

"Max ging sowieso goed met de banden om, net als Sergio. Die kon zelfs een gat houden op Leclerc en het uitbouwen", blikte Horner terug op de race. "Dus zoveel stonden we uiteindelijk niet onder druk."

'Betrouwbaarheidsproblemen achter ons gelaten'

De Engelsman hoopt vooral dat Red Bull de betrouwbaarheidsproblemen uit de openingsfase van het seizoen nu definitief achter zich kan laten. "Het heeft ons veel punten gekost, maar er is ook goed op gereageerd. Niet alleen bij ons in de fabriek, maar ook bij Honda in Japan", prees hij zijn motorleverancier.

Ferrari beleefde met een zesde plaats voor Leclerc en een vroege uitvalbeurt voor Sainz een rampweekend in Imola, maar Horner waarschuwt voor onderschatting van het Italiaanse topteam.

"Elke baan past weer beter bij een andere auto en die van Ferrari is nog steeds geweldig", vond hij. "Ze hebben ook geweldige coureurs. Ferrari was gewoon een beetje ongelukkig, maar over twee weken in Miami zijn ze weer competitief en dat zal het hele seizoen zo blijven."