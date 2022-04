Lewis Hamilton was zondag na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna opnieuw zwaar teleurgesteld. De Mercedes-coureur kwam niet verder dan de dertiende plek en zette zo een zeer moeizaam seizoen voort.

"Het was een weekend om snel te vergeten", begon de 37-jarige Hamilton bij Sky Sports. "Er bestaat nu geen enkele twijfel meer over: ik ben kansloos voor de wereldtitel. Dat betekent niet dat ik mijn hoofd laat hangen, want daar ben ik de persoon niet naar. Ik zal hard blijven werken, wat er ook gebeurt."

Hamilton startte als veertiende en slaagde er ondanks uitvalbeurten van Fernando Alonso en Carlos Sainz niet in om plaatsen goed te maken. De zevenvoudig wereldkampioen zat een groot gedeelte van de race vast achter AlphaTauri-coureur Pierre Gasly en werd ook nog eens op een ronde gezet door Max Verstappen.

Regerend wereldkampioen Verstappen schreef de deels natte Grand Prix in Imola op zijn naam. Sergio Pérez kwam als tweede over de finish en Lando Norris completeerde het podium. George Russell deed het met een vierde plek een stuk beter dan zijn Britse teamgenoot.

41 Verstappen zet Hamilton op rondje achterstand

Wolff: 'Deze auto is een kampioen onwaardig'

Mercedes-teambaas Toto Wolff ging na afloop diep door het stof voor de auto die zijn team aan Hamilton had geleverd. "We moeten de problemen echt gaan oplossen. Deze auto is het niet waard om er een wereldkampioen in te laten rijden", zei de Oostenrijker.

"Ik heb me direct na afloop van de race verontschuldigd bij Lewis. Ik heb hem verzekerd dat er betere tijden aankomen. Ondanks alles heb ik er vertrouwen in dat we de auto voor de komende race in Miami beter zullen begrijpen."

Die race in Miami staat over twee weken op het programma. Het is de eerste keer dat de Formule 1 op het aangelegde circuit in Florida in actie zal komen.