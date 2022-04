Charles Leclerc was zondag schuldbewust na de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Monegask eindigde door een spin slechts als zesde in de door Max Verstappen gewonnen race op Imola.

"Ik heb het hele seizoen bijna geen fouten gemaakt en vandaag maak ik een heel grote", vertelde de 24-jarige Leclerc bij Viaplay.

"Het was niet goed. Ik probeerde meer snelheid mee te nemen in bocht 14 en 15, met het idee dat ik Sergio Pérez dan in bocht 2 in kon halen. Dat was waarschijnlijk mijn enige kans, maar dat pakte dus totaal verkeerd uit."

Leclerc begon de race in Italië als tweede, maar verloor direct bij de start al plekken aan Pérez en Lando Norris. De Ferrari-coureur slaagde er al snel in om Norris te passeren, maar kwam niet voorbij Pérez.

Mede door de spin van Leclerc hield Pérez eenvoudig stand, waarmee hij Red Bull de eerste een-twee sinds de Maleisische Grand Prix in 2016 bezorgde. Norris completeerde het podium.

83 Leclerc spint van baan na fout in chicane

'Red Bull was in alle omstandigheden sneller dan wij'

Red Bull Racing was met een aantal updates afgereisd naar Imola. Volgens Leclerc heeft het team van Verstappen en Pérez daarmee een grote stap voorwaarts gezet. "In alle omstandigheden was Red Bull sneller dan wij", vervolgde de WK-leider.

"De tijd zal uitwijzen hoe groot die stap precies is, maar het is overduidelijk dat ze nu sneller zijn dan dat ze in de eerste drie races waren. Wij hadden de overhand in Bahrein en Australië en zij waren in Saoedi-Arabië en nu hier weer sneller. Zo zal het ongetwijfeld de rest van het seizoen blijven gaan. Ik moet hier sterker van terugkomen."

Omdat Verstappen ook nog de snelste raceronde klokte, liep hij achttien punten in op Leclerc. De Ferrari-coureur heeft nog wel 27 voorsprong op de Red Bull-rijder (86 om 59). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Miami.