Niet thuisfavoriet Charles Leclerc, maar Max Verstappen won zondag op Imola voor met Italianen gevulde tribunes de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het was precies wat Red Bull nodig had, na de zo desastreus verlopen race twee weken geleden in Australië.

"Daar ging het natuurlijk niet goed, en over het algemeen was het geen goede start van het seizoen", blikte Verstappen terug op twee uitvalbeurten in drie races.

"Dus we hadden een goed weekend nodig", zei hij na afloop van de race in Imola. De regerend wereldkampioen blikte tevreden terug op zijn dominant gewonnen race.

"Ik had niet verwacht dat we zo goed zouden zijn. Een dubbelzege, het maximum aantal punten gepakt. We hebben geen fouten gemaakt, de juiste besluiten genomen en de race gecontroleerd", somde de Limburger op.

"Het ziet er misschien makkelijk uit op televisie, maar je moet echt scherp blijven. Bijvoorbeeld als je achterblijvers inhaalt. Dat had ik allemaal goed onder controle", ging hij verder. "Het lukte ons ook aardig om de banden goed te houden. Dat ging lekker. Dus het was een zeer positief weekend zo bij elkaar."

Het soepel inhalen van achterblijvers was voor Verstappen zondag de grootste uitdaging. "Die bleven op de droge lijn rijden, dus ik moest er langs over het natte asfalt. Dat was niet geweldig, een foutje ligt dan echt op de loer. Maar ik moest er maar mee omgaan."

'Ferrari is nog altijd erg snel'

De grote vraag is nu of Red Bull Ferrari op snelheid voorbij is. De auto van WK-leider Leclerc kwam zondag voor het eerst dit seizoen echt tekort ten opzichte van de RB18 van Verstappen.

"Ik vind het nog lastig om te zeggen. Elke baan is weer anders", oordeelde Verstappen. "Het draait om zoveel details, dus Miami wordt gewoon weer een groot vraagteken. Gisteren reed Charles nog van me weg in de sprintrace, tot hij last kreeg met zijn banden. Ferrari is echt nog steeds heel snel", benadrukte hij.

Hectisch weekend vertelt Verstappen nog weinig over updates

Red Bull verscheen in Imola met een verbeterde auto, die vooral een afvalkuur had ondergaan. De auto was in de eerste drie races zeker 10 kilo zwaarder dan het minimumgewicht van 798 kilo, maar daar is dus met lichtere onderdelen wat van afgegaan. Dat maakt de auto normaal gesproken sneller.

"De coureur was de reden waarom we sneller waren", grapte Verstappen. "Nee we hebben inderdaad wat nieuwe onderdelen, maar in zo'n hectisch weekend weet ik nou niet precies te zeggen hoeveel ons dat heeft geholpen. Dan regende het, dan was het weer droog", legde hij uit.

"Maar we hadden de boel wel beter voor elkaar dan twee weken geleden", zei hij met een tevreden blik. "We zaten vooral overal bovenop. Dat is soms belangrijker dan nieuwe onderdelen. De tijd zal verder leren hoeveel voordeel we van die updates hebben."

Zo'n fout van Leclerc is snel gemaakt

Twee concurrenten van Verstappen speelden een negatieve hoofdrol in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Leclerc vergooide een zekere podiumplaats door vlak achter Sergio Pérez van de baan te schuiven. Lewis Hamilton bleef langdurig steken achter Pierre Gasly en speelde geen rol in de strijd om de punten.

"Zo'n foutje als Charles overkwam is snel gemaakt", nam Verstappen het op voor zijn titelrivaal van Ferrari. "Hij probeerde 'Checo' aan te vallen. Het is natuurlijk pijnlijk, maar dat weet hij zelf ook wel. Dat hoeft hij echt niet van mij of iemand anders te horen. Maar het kampioenschap is nog lang", stelde hij de Monegask gerust.

Verstappen zette Hamilton na tweederde race op een ronde, maar genoot er niet van om zijn concurrent van vorig seizoen te vernederen. "Ze zijn al het hele seizoen langzaam, dus het was op zich geen verrassing. En ik geniet er dan ook echt niet van als ik hem op een ronde zet."