Max Verstappen sloot zondag met de winst in de Grand Prix van Emilia-Romagna een ijzersterk weekend in stijl af. De regerend wereldkampioen was eerder al de beste in de kwalificatie en in de sprintrace.

"We zaten er het hele weekend vanaf het begin bovenop", reageerde Verstappen, die teamgenoot Sergio Pérez als tweede zag eindigen, direct na de finish. "Als team hebben we alles goed gedaan, deze een-twee hebben we echt verdiend."

Verstappen begon op de natte baan van Imola vanaf de eerste plaats en hield WK-leider Charles Leclerc, die aanvankelijk zelfs terugviel van de tweede naar de vierde plaats, eenvoudig achter zich.

"De start was cruciaal en daarna was het in de lastige omstandigheden, ook op de droogweerbanden, belangrijk dat we geen fouten maakten", zei Verstappen, die zijn voorsprong gestaag wist uit te bouwen.

"Gelukkig ging alles goed en konden we vooraan de snelheid controleren. Het is altijd moeilijk om onder deze zware omstandigheden een overwinning te boeken. Het was een heel sterk weekend van ons."

Verstappen loopt door de overwinning achttien punten in op WK-leider Leclerc, die op het thuiscircuit van Ferrari door een spin slechts als zesde eindigde. De Nederlander is nu op de tweede plaats de naaste belager van de Monegask. Het gat tussen de twee is 27 punten.