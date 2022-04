Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen bleef onder lastige omstandigheden van start tot finish aan de leiding in Imola en loopt zo achttien punten in op de als zesde gefinishte Charles Leclerc.

De WK-leider ging met zijn Ferrari in de fout en vergooide zo een zekere podiumplaats. Leclerc heeft nog 27 punten voorsprong op Verstappen in de stand om het kampioenschap.

Het was voor de Limburger de tweede overwinning van het seizoen. Op zaterdag won Verstappen ook al de sprintrace in Imola. Teamgenoot Sergio Pérez finishte op de tweede plaats, gevolgd door Lando Norris in de McLaren.

George Russell maakte een slecht weekend voor Mercedes enigszins goed met de vierde plaats, waarvoor hij nipt Valtteri Bottas in de Alfa Romeo achter zich hield.

Achter Leclerc werd Yuki Tsunoda in de AlphaTauri zevende, gevolgd door Sebastian Vettel in de Aston Martin. Kevin Magnussen (Haas) en Lance Stroll (ook Aston Martin) maakten de top tien compleet.

47 Bekijk hier hoe Verstappen de race in Imola op zijn naam schrijft

Start op natte baan, verdere race droog

Het hele veld begon de race op een natte baan, met de intermediatebanden op de auto. Verstappen kwam goed zijn plek, wat niet kon worden gezegd van de beide Ferrari’s. Leclerc verloor twee plaatsen aan Norris en Pérez. Ook Sainz kwam slecht van zijn positie.

Dat kwam de Spanjaard duur te staan. Daniel Ricciardo tikte de Spanjaard aan, waardoor Sainz net als twee weken al vroeg in de grindbak belandde. Daar kwam de Ferrari niet meer uit, waardoor de safetycar op de baan kwam.

Nadat die de pitstraat weer in reed, brak met Verstappen aan de leiding een fase aan waarin de baan langzaam opdroogde. Al snel bleek dat Norris het tempo vooraan niet kon volgen. Leclerc zag de twee Red Bulls vooraan langzaam wegrijden en moest de McLaren snel voorbij. Dat lukte hem in de achtste ronde.

83 Leclerc spint van baan na fout in chicane

Leclerc verliest Verstappen uit het oog

Na vijftien ronden kwam het omslagpunt voor droogweerbanden. Ricciardo koos als eerste voor slicks. De rest volgde snel. Pérez dook in de negentiende ronde naar binnen, terwijl Leclerc vlak achter hem nog doorreed. Dat leek even goed uit te pakken voor de WK-leider, want een ronde later kwam hij voor de Mexicaan de pits uit. Die had zijn banden alleen al opgewarmd en ging de Ferrari direct weer voorbij.

Leclerc haakte wel aan bij de Red Bull van Pérez, maar verloor Verstappen geleidelijk uit het oog. De Limburger was inmiddels ook naar slicks gewisseld (mediums, net als de rest van het veld) en behield comfortabel de leiding.

Nadat Pérez na wat schermutselingen definitief afstand nam van Leclerc, verplaatste de spanning zich verder naar achter in het veld. Lewis Hamilton vocht een langdurige strijd uit met Pierre Gasly, maar dat ging wel om de dertiende positie. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet goed uit de verf op Imola, en moest na tweederde van de race zelfs aan de kant voor leider Verstappen.

Ferrari neemt een gok

Met nog vijftig ronden te gaan besloot Ferrari een gok te nemen. Leclerc kwam binnen en kreeg een set rode banden. Pérez en Verstappen volgden wel, maar het bracht de Monegask weer binnen schootsafstand van de tweede positie. Leclerc kon in de aanval.

Tot ontzetting van de Italiaanse fans op tribune ging het vervolgens fout voor de Ferrari-kopman. In zijn poging om zo dicht mogelijk op Pérez te komen, spinde Leclerc in de Variante Alta-chicane. Zijn auto plofte in de bandenstapels, maar de WK-leider kon wel verder. In de pitbox kreeg Leclerc een nieuwe neus en banden, waarna hij op de negende plaats terugkwam op de baan.

Terwijl de thuisfavoriet zich weer teruglokte naar de zesde plaats, reed Verstappen gecontroleerd naar de finish. Norris erfde de derde plaats van Leclerc en mocht ondanks een zeer eenzame race met de winnaar en zijn teamgenoot Pérez naar het podium. Het was voor Red Bull Racing de eerste 1-2 overwinning sinds de Grand Prix van Maleisië in 2016

De volgende Grand Prix is over twee weken in Miami.