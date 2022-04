Max Verstappen begint zondag vanaf poleposition aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. Naast hem op de eerste startrij staat Ferrari-thuisfavoriet en WK-leider Charles Leclerc. Een vooruitblik op de race op het circuit van Imola.

Regen of geen regen, dat is zondag de belangrijkste vraag in Italië. Er is een regengebied onderweg naar Imola, alleen is de vraag hoe laat dat bij het circuit aankomt. De kans wordt op 60 procent geschat dat het tijdens de race gaat regenen.

Als het water opnieuw naar beneden komt, zit Verstappen sowieso in een goede positie. Tijdens de kwalificatie op vrijdag liet hij zien goed overweg te kunnen met de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli. De regerend wereldkampioen is sowieso een erkend regenspecialist. Dat kan van Leclerc niet gezegd worden.

Als het toch droog blijft, dan zijn er een aantal belangrijke vragen. De eerste is uiteraard of Verstappen beter van zijn plaats komt dan zaterdag tijdens de sprintrace. De Limburger had veel last van wielspin en daarna was de synchronisatie van de versnellingen niet goed, waardoor hij niet soepel kon opschakelen. Zaterdag kon Verstappen nog niet garanderen dat hij hier zondag van gevrijwaard blijft.

Pirelli: Starten op medium en wisselen naar hard is beste strategie

De tweede vraag is of Ferrari de vinger krijgt achter de 'graining' waar Leclerc zaterdag last van kreeg. De Monegask verloor in de slotfase veel grip doordat kleine balletjes rubber zich vastplakten aan het loopvlak van zijn band. Ferrari kan nog iets doen met de bandenspanning, maar normaal gesproken is een lange stint op de rode banden voor Leclerc niet verstandig.

Die band komt dan ook niet voor in de beste bandenstrategie die Pirelli heeft berekend. De Italiaanse fabrikant schrijft een eerste stint op mediums voor, om tussen ronde 22 en 29 te stoppen voor de harde banden.

Gaat Sainz merken dat hij tweede rijder is?

Met Sergio Pérez op de derde plaats en Carlos Sainz op de vierde hebben beide kopmannen hun teamgenoot achter zich. Dat maakt de strategische strijd extra interessant. Red Bull Racing zal Pérez normaal gesproken gebruiken om Verstappen de race te laten winnen.

Ferrari kan nu voor het eerst in de positie komen dat het moet kiezen: krijgen Sainz en Leclerc gelijke kansen of gaat de Spanjaard voor het eerst merken dat hij de facto tweede rijder is? Deze scenario's zijn vooral relevant op droog asfalt.

Op zowel een droge als een natte baan geldt hoe dan ook dat het billenknijpen wordt voor Verstappen of zijn auto de finish haalt. Red Bull liet in de aanloop naar de race weten dat de problemen die in Australië nog speelden zijn opgelost. Maar bij alle vier Honda-aangedreven auto's is dit seizoen al het nodige misgegaan. Verstappen-fans kunnen de vingers gekruist houden.

De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.