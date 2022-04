Christian Horner is zeer te spreken over het optreden van Max Verstappen tijdens de sprintrace van zaterdag in Italië. De teambaas van Red Bull Racing hoopt dat het een voorbode is voor de Grand Prix van Emilia-Romagna van zondag.

Verstappen begon de sprintrace vanaf de eerste startplek en raakte de leiding direct kwijt aan concurrent Charles Leclerc, maar twee rondes voor het einde ging hij de coureur van Ferrari weer voorbij.

"Alle lof voor Max. Hij hield zijn hoofd koel, bleef geduldig en bleef vlak achter Charles rijden. We konden zien dat de voorband van de Ferrari eraan begon te gaan. Toen Max zijn kans zag om de leiding terug te pakken, greep hij die", aldus Horner.

"Hij had niet de beste start, maar met de verzamelde data moeten we ervoor zorgen dat we zondag niet dezelfde fouten maken. Het positieve voor nu is dat we twee auto's vooraan op de grid hebben staan. Hopelijk kunnen we dat uitbuiten."

Dankzij de overwinning begint Verstappen zondag ook tijdens de hoofdrace op het circuit van Imola vanaf poleposition. Leclerc is de nummer twee op de grid. Daarachter staan Verstappens teamgenoot Sergio Pérez (derde) en Ferrari-rijder Carlos Sainz.

Verstappen kan de eerste Formule 1-coureur worden die in één weekend zowel de sprint- als de hoofdrace wint. Vorig jaar lukte niemand dat. De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.