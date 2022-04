Na een moeizame seizoenstart lijken de problemen voor Mercedes alleen maar groter te worden. Lewis Hamilton (veertiende) en George Russell (elfde) speelden zaterdag bij de sprintrace op Imola opnieuw een bijrol.

"We hebben in ieder geval data verzameld", antwoordde Hamilton op de vraag van Sky Sports of hij ook nog positieve punten had gezien. "Op de achtergrond wordt er door alles en iedereen keihard gewerkt. Het is wat het is. We zijn dit jaar op de verkeerde voet begonnen, maar iedereen doet er alles aan om dat te corrigeren."

Hamilton begon als dertiende aan de sprintrace en viel tijdens de wedstrijd een plek terug. Russell startte als elfde en eindigde op diezelfde positie. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen, voor Charles Leclerc (tweede) en Sergio Pérez (derde).

"Het is de harde realiteit, maar we vechten niet om het kampioenschap, we vechten om de auto te begrijpen", vervolgde de 37-jarige Hamilton, die een gelaten indruk maakte. "We proberen progressie te boeken en dat is alles wat we voor nu kunnen doen."

145 Bekijk hier de hoogtepunten van de sprintrace in Imola

'De auto is sneller dan dit'

Russell was na afloop iets optimistischer dan zijn teamgenoot. "We hebben zeker werk te verrichten, maar de auto is sneller dan dit", vertelde de 24-jarige Brit, die van de tweede naar de derde plek zakte in de WK-stand.

"Het moge duidelijk zijn dat we een lastig weekend beleven. Misschien hebben we in de eerste drie races boven onze stand geleefd en is dit een juiste afspiegeling van waar we horen te staan. Dat zullen de komende races uit moeten wijzen. Wij geven niet op en blijven knokken."

Hoewel de Mercedes van Russell en Hamilton in de eerste races overduidelijk snelheid tekortkwam, slaagde het Mercedes-duo er wel in om de schade te beperken. Russell eindigde tot dusver in alle Grands Prix in de top vijf, terwijl Hamilton drie keer op rij punten scoorde.

De uitslag van de sprintrace bepaalde de startopstelling voor de Grand Prix van zondag, die om 15.00 uur van start gaat. Dat betekent dat Russell en Hamilton buiten de top tien aan de race beginnen.