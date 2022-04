Max Verstappen is na zijn overwinning in de sprintrace voorzichtig optimistisch voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander werd na een slechte start voorbijgestreefd door Charles Leclerc, maar hij haalde de Ferrari-coureur in de slotfase weer in en mag zondag van poleposition starten.

"Per ronde werd mijn auto sneller dan die van hem, Charles had veel last van zijn banden", blikte Verstappen na afloop van de sprintrace op het Italiaanse circuit terug op de slotronden. Hij kroop naar de Ferrari van de WK-leider toe, maar inhalen was nog niet zo makkelijk.

"Als je binnen een seconde van de auto voor je komt, wordt het erg lastig om echt dichtbij te komen. Je volgt elkaar wel makkelijker met deze auto's, maar het blijft lastig om in te halen. Je vraagt dan echt veel van de banden, die het al zwaar hadden. Dus het is moeilijk om binnen de DRS-afstand te komen."

Met nog twee ronden te gaan slaagde Verstappen er toch in binnen schootsafstand van Leclerc te komen. Hij opende zijn DRS op het rechte stuk in Imola en ging in de aanval. "We hadden daarna een mooie strijd richting bocht twee."

43 Verstappen pakt leiding sprintrace met inhaalactie op Leclerc

'Start was verschrikkelijk'

Dat Verstappen Leclerc überhaupt in moest halen, had alles te maken met zijn slechte start. Hij vertrok weliswaar van poleposition, maar toen de lichten doofden ging er van alles mis in de Red Bull.

"Het was verschrikkelijk. Toen ik de koppeling losliet spinden de wielen meteen door en had ik geen tractie", beschreef de Limburger zijn start. "Daarna ging ik ook niet soepel door de versnellingen heen."

Terwijl Verstappen nog de nodige moeite had om Lando Norris van zich af te houden, kwam Leclerc met een voorsprong aan bij de eerste chicane. "Ik had een verrekijker nodig om hem te zien", grapte de Nederlander.

Verstappen wilde de schuld niet aan zijn startpositie geven. Die is in Imola aan de vuile kant en dus niet op de racelijn met meer grip. "Nee, Lando startte aan dezelfde kant en die had een veel betere start dan ik, dus dat kan geen excuus zijn."

145 Bekijk hier de hoogtepunten van de sprintrace in Imola

Tempo op mediumbanden was in tweede training goed

De banden speelden vervolgens een beslissende rol. Terwijl Leclerc moeite had om zijn tempo vast te houden, ging het Verstappen makkelijker af. Daarbij sprongen beide coureurs niet voorzichtig om met hun softbanden.

"Vanaf de eerste ronde ging het meteen voluit. De race is kort en we wisten wel dat het lastig zou worden om het vol te houden op deze banden. Het pakte goed uit voor ons", blikte Verstappen tevreden terug.

Het zorgt voor optimisme bij de Red Bull-coureur voor de daadwerkelijke Grand Prix van Emilia-Romagna, al weet hij nog niet zeker dat hij weer de snelste zal zijn. "Voordat de banden van de Ferrari eraan gaan, zijn ze echt wel snel, maar ik weet niet hoe dat morgen op de andere banden gaat zijn. Dat is even afwachten. In de tweede vrije training zag het er wel goed uit voor ons op de mediums."

'Beter gevoel met de auto'

Dat Red Bull de Ferrari zaterdag bij kon benen, is hoe dan ook goed nieuws voor Verstappen. Twee weken geleden kwam hij in Australië nog flink tekort op Leclerc. In Imola reed hij wel met een aantal verbeteringen aan zijn auto, die onder meer het gewicht moesten terugbrengen. Die bevielen de regerend wereldkampioen tot dusver goed.

"Gisteren was het nog lastig om te zeggen omdat het een gekke dag was, maar het is zeker niet slechter geworden. De auto is absoluut lichter", prees hij het werk van zijn team.

Toch waakt Verstappen voor te veel optimisme. "Ik heb nu wel een iets beter gevoel met de auto. Maar alles is nog steeds heel nieuw en je ziet dat de banden heel gevoelig zijn."