Charles Leclerc was zaterdag na afloop van de sprintrace in Imola teleurgesteld dat hij Max Verstappen niet achter zich kon houden. De 24-jarige Monegask maakte zich vooral zorgen om de stevige bandenslijtage aan zijn Ferrari.

"Dit is het leven", lachte Leclerc voor de camera van Viaplay als een boer met kiespijn. "Ik was aan het begin van de race flink aan het pushen en daar betaalde ik tegen het eind van de stint de prijs voor. Ik had veel last van bandenslijtage, veel meer dan we hadden verwacht. We moeten vanavond gaan analyseren hoe dat kan."

Verstappen vertrok van poleposition bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar werd direct bij de start ingehaald door Leclerc. De Ferrari-coureur reed eerst nog weg bij de Nederlander, maar werd met nog drie rondes te gaan gepasseerd door de regerend wereldkampioen. Sergio Pérez completeerde de top drie.

Overigens heeft Ferrari niet veel mogelijkheden om de problemen met de banden op te lossen. Vanwege de zogeheten Parc Fermé-regels mogen de teams geen grote wijzigingen aan de auto's doorvoeren.

43 Verstappen pakt leiding sprintrace met inhaalactie op Leclerc

'Red Bull was net iets sneller vandaag'

Leclerc leek zich ondanks de stevige bandenslijtage niet al te veel zorgen te maken. "Ik heb alles gegeven, maar het leek erop dat Red Bull net iets sneller was vandaag. 'Checo' en Max waren heel sterk", zei de WK-leider.

"Gelukkig is de echte race pas morgen. We moeten het probleem met de bandenslijtage oplossen en als dat lukt, is de snelheid daar. We gaan hard aan het werk vanavond en komen sterker terug."

Verstappen scoorde met zijn overwinning acht WK-punten en liep zo één punt in op Leclerc, die nog wel 45 punten voorsprong op de Red Bull-rijder heeft (78 om 33). De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.