Max Verstappen heeft zaterdag de eerste Formule 1-sprintrace van 2022 gewonnen. De Nederlander haalde in de slotfase op het circuit van Imola thuisfavoriet Charles Leclerc van Ferrari in en zag zijn teamgenoot Sergio Pérez als derde finishen.

De uitslag van de race over 21 ronden bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Verstappen begint de hoofdrace dus van poleposition, met Leclerc naast zich. Carlos Sainz werd achter Pérez vierde in Imola, gevolgd door de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo.

Voor zijn overwinning krijgt Verstappen acht WK-punten. Tot en met de achtste plaats in de sprintrace verdient elke coureur steeds een punt minder. WK-leider Leclerc, die twee van de eerste drie Grands Prix van het seizoen won, geniet zodoende nog een voorsprong van 45 punten op Verstappen in het kampioenschap.

Verstappen kan zondag de eerste coureur worden die zowel een sprintrace als een hoofdrace in hetzelfde weekend wint. Vorig seizoen slaagde niemand daarin. De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat zondag om 15.00 uur van start.

Max Verstappen slaagde erin om Charles Leclerc in de slotfase weer voorbij te gaan. Max Verstappen slaagde erin om Charles Leclerc in de slotfase weer voorbij te gaan. Foto: Getty Images

Snelle start helpt Leclerc in het zadel

Leclerc was duidelijk beter weg dan Verstappen bij de start en nam de leiding van de Nederlander al voor de eerste bocht over. De strijd werd daarna direct geneutraliseerd, omdat Pierre Gasly en Zhou Guanyu met elkaar in contact kwamen in de Piratella-bocht. De Chinees schoof in de bandenstapels, waardoor de safetycar in actie moest komen. Na een korte neutralisatie trok Leclerc het veld weer op gang.

Dat deed de Monegask op een slim moment voor het uitkomen van de laatste bocht, waardoor Verstappen geen kans had om op het rechte stuk in de aanval te gaan. Terwijl Leclerc daarna langzaam wegreed bij Verstappen, werkten de teamgenoten van de nummers een en twee zich naar voren op.

De als zevende vertrokken Pérez ging onder anderen de op mediumbanden vertrokken Kevin Magnussen voorbij. Sainz, die als tiende was begonnen na een fout in de kwalificatie, werkte zich na een goede start, waarbij hij Sebastian Vettel en Valtteri Bottas al passeerde, ook langs Fernando Alonso.

Verstappen in slotfase duidelijk sneller dan Leclerc

Leclerc bleef Verstappen op een veilige afstand houden. Daarachter ging de strijd onverminderd door. Pérez werkte zich verder op naar voren en ging ook langs de als derde begonnen Norris. De opmars van Sainz bracht de Spanjaard ook langs Magnussen en later ook langs de McLarens van Ricciardo en Norris.

De voorsprong van Leclerc slonk ondertussen zienderogen. Verstappen sloop langzaam richting de achterkant van de Ferrari van de Monegask. Nadat hij op het rechte stuk al een paar keer dichtbij was gekomen, sloeg de Limburger twee ronden voor het einde toe.

Daarmee zette de Red Bull-coureur zijn slechte start recht. Bovendien is het voordeel in snelheid dat Verstappen toonde ten opzichte van de Ferrari een flinke indicatie voor de hoofdrace van zondag. Daarvoor is de regerend wereldkampioen nu direct de grote favoriet.