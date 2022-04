Max Verstappen heeft zaterdag in de slottraining voor de Grand Prix van Emilia-Romagna de zevende tijd geklokt. George Russell was in zijn Mercedes de snelste, voor Sergio Pérez en WK-leider Charles Leclerc.

De tweede vrije training in een sprintraceweekend zoals op Imola is voor de coureurs vooral een kans om te kijken welk potentieel tempo ze in de race kunnen bereiken.

Omdat de kwalificatie voor de sprintrace al op vrijdag was, mag er niets meer aan de afstelling van de auto's worden veranderd. En omdat de training ná de kwalificatie wordt verreden, doen snelle tijden er niet echt meer toe.

De meeste coureurs reden daarom longruns, langere reeksen ronden op dezelfde band. Verstappen sloot de training bijvoorbeeld af met een reeks van vijftien ronden op de rode softbanden, terwijl hij daarvoor twintig ronden op de mediums reed.

De sprintrace begint om 16.30 uur, met Verstappen op poleposition en Leclerc vanaf de tweede startplaats. De uitslag van deze race bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, die zondag om 15.00 uur van start gaat.