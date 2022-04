Ferrari gaat aan kop van beide kampioenschappen in de Formule 1, terwijl het Italiaanse team sinds de wintertests nog nauwelijks iets aan de auto heeft veranderd. Volgens teambaas Mattia Binotto werkt de 'Scuderia' toe naar één groot pakket, dat de auto ook van het gestuiter af moet helpen.

Binotto zag in de voorbereiding op Ferrari's thuisrace in Imola diverse nieuwe onderdelen op auto's van concurrenten verschijnen. De Ferrari's van WK-leider Charles Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz bleven op wat gewichtsbesparingen na ongewijzigd. Volgens de Italiaan moet het team uit Maranello het voorzichtig aanpakken.

"Er is natuurlijk een budgetlimiet, dus we kunnen niet zomaar elke race wat geld uitgeven aan updates", zei Binotto zaterdagochtend.

"En met deze nieuwe regels kun je ook weer niet zo veel veranderen, omdat het concept van je auto al vastligt. Dus als we een update uitvoeren, moet dat echt een pakket zijn. En een goed pakket ook. Dus dat kost wat meer tijd."

Mattia Binotto op het circuit in Imola. Mattia Binotto op het circuit in Imola. Foto: Getty Images

Binotto ziet qua topsnelheid geen enorm verschil met Red Bull

Ferrari komt in ieder geval op korte termijn met nieuwe vleugels, die vooral voor meer topsnelheid moeten zorgen op circuits die weinig of geen gemiddelde hoeveelheid neerwaartse kracht vergen. In de eerste drie races was duidelijk dat de Red Bull van Max Verstappen sneller is op de rechte stukken.

"We kunnen wel wat efficiëntere vleugels gebruiken, dus die komen er snel aan", zei Binotto, al moet het snelheidsverschil volgens de geboren Zwitser ook weer niet worden overdreven.

"In Saoedi-Arabië was Red Bull over een hele ronde niet sneller, en in Bahrein kwam het ook in grote mate door het sterke effect van DRS dat Verstappen kon inlopen op Charles", blikte hij terug op de eerste twee races. "In Australië reed Red Bull met wat meer downforce en waren de snelheden van de beide auto's redelijk vergelijkbaar."

"Ze hebben zeker een grotere achtervleugel nu, dus we rijden met een vergelijkbare hoeveelheid neerwaartse kracht", analyseerde de Ferrari-teambaas.

"Er is dus geen groot verschil. En het blijft zoeken naar het juiste compromis tussen topsnelheid en bochtensnelheid. Dat hebben we steeds goed gedaan, denk ik, op een paar ronden in Djedda na", verwees hij met een knipoog naar de geslaagde inhaalactie van Verstappen in Saoedi-Arabië.

Max Verstappen in duel met Charles Leclerc tijdens de GP van Australië. Max Verstappen in duel met Charles Leclerc tijdens de GP van Australië. Foto: Getty Images

Ferrari-motor draait al op volle toeren

In de Italiaanse media doken de afgelopen weken verhalen op dat Ferrari nog veel motorvermogen achter de hand heeft, maar dat dit pas beschikbaar komt voor Leclerc en Sainz als de betrouwbaarheid op orde is.

"Nee dat klopt niet", sprak Binotto de geruchten tegen. "We hebben de motor helemaal opnieuw ontworpen. Die draait nu al op de grens van wat qua betrouwbaarheid mogelijk is. Er wordt niets achtergehouden."

Stuiteren werkt Ferrari wel degelijk tegen

Als Ferrari nog snelheid wil winnen, zal het ook een oplossing moeten vinden voor het porpoisen, het aerodynamische stuiteren waar ook de Italiaanse auto veel last van heeft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Mercedes kost het Leclerc en Sainz ogenschijnlijk geen rondetijd, al werkt het de auto volgens Binotto wel degelijk tegen.

"Ik weet ook niet waarom de anderen niet zo snel zijn als wij, terwijl onze auto ook nog flink stuitert", zei de Italiaan desgevraagd. Hij vermoedt dat er meer speelt bij zijn concurrenten, al noemde hij Mercedes niet bij naam. "Ligt het bij die andere teams wel echt aan het stuiteren? Dat weet ik niet, ik weet niet zeker of ze wel de waarheid spreken."

"In ieder geval moeten wij nog wel snelheid opgeven om minder last te hebben van porpoising", ging hij verder. "Je moet ook gewoon accepteren dat de auto wat stuitert en er het beste van maken."

Het is volgens Binotto nog wel de bedoeling dat het definitief opgelost wordt, want het is zeker niet ideaal voor de coureurs. "Die kunnen een bocht niet echt lekker aanvallen als ze tijdens het remmen nog flink stuiteren."