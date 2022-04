Kevin Magnussen ziet mogelijkheden om zijn unieke vierde plek vast te houden in de sprintrace op Imola. De Haas-coureur noteerde vrijdag de vierde tijd, iets wat een coureur van zijn team nooit eerder lukte in de kwalificatie tijdens een Grand Prix-weekend.

"Ik ben supertevreden", zei de 29-jarige Magnussen na afloop van de kwalificatie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Het is weer een ongelooflijk resultaat voor ons. De auto was geweldig, zo snel - een genot om in te rijden. Ik ben zo trots op het team."

Hoewel Magnussen voor een uniek kwalificatieresultaat zorgde, ging niet alles vlekkeloos bij de huidige nummer negen van de WK-stand. Hij spinde tijdens de derde kwalificatiesessie in natte omstandigheden en kon zijn auto ternauwernood voor de vangrail stopzetten.

"Ik was mijn talent even kwijt", reageerde Magnussen lachend. "Ik dacht dat ik de muur zou raken en dat de kwalificatie voor mij voorbij was. Maar toen ik in het grind behoorlijk vertraagde, realiseerde ik me dat ik er nog uit kon komen."

1 Magnussen belandt in grindbak tijdens kwalificatie

Magnussen voorziet weinig inhaalacties in sprintrace

Of Magnussen zondag ook in de race als vierde start, hangt af van het verloop van de sprintrace. De vierde startplek op zondag zou voor Magnussen een evenaring van zijn beste startpositie zijn. Hij startte in 2014, in dienst van McLaren, ook twee keer als vierde.

"Eerlijk gezegd denk ik dat we snelheid tekortkomen, maar het is hier lastig inhalen. Als ik in de eerste ronde de vierde plek kan vasthouden, dan wordt het geweldig", blikte Magnussen vooruit.

"En mochten we toch één of twee posities verliezen, dan zitten we nog steeds in de punten en is het gewoon een geweldige startpositie voor de race op zondag."

De sprintrace begint zaterdag om 16.30 uur. De start van de Grand Prix van Emilia-Romagna is zondag om 15.00 uur.