Voor het eerst sinds 2012 ontbrak Mercedes vrijdag in de beslissende fase van een Formule 1-kwalificatie. Lewis Hamilton is aangeslagen na het nieuwe dieptepunt dat zijn team in Italië bereikte, maar probeert ook positief te blijven.

"We kunnen spreken van collectief falen", zei de zevenvoudig wereldkampioen, die genoegen moest nemen met de dertiende plaats. Zijn teamgenoot George Russell eindigde ook niet in de top tien en werd elfde.

"We zijn vergeten dingen te doen die we wel hadden moeten doen", vervolgde Hamilton. "We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt in de fabriek. Ik dacht dat het de goede kant op zou gaan, maar de dingen vielen niet op hun plaats."

Ondanks de nieuwe dreun denkt Hamilton niet aan opgeven in Italië. "In de sprintrace van zaterdag zullen we alles doen om onze positie voor zondag te verbeteren", aldus de ervaren Brit.

"Ik geloof dat het kan, al zal het absoluut niet gemakkelijker worden. Misschien dat het weer beter wordt, dat zou ons kunnen helpen. Met al die regen vandaag viel het niet mee. Maar daar hadden de anderen uiteraard ook last van."

Hoofdengineer: 'Er is nog tijd om te herstellen'

Volgens Mercedes' hoofdengineer Andrew Shovlin zaten de omstandigheden ook niet mee. Zo regende het op een gegeven moment flink op het circuit van Imola en werd de kwalificatie liefst vijf keer stilgelegd door incidenten.

"We richtten ons op langere runs, maar door de rode vlaggen kwamen we niet aan het aantal rondes dat we nodig hadden. Toen het eenmaal regende, konden we onze tijden niet meer verbeteren", legde hij uit.

"Op deze baan is inhalen lastig, dus we staan de rest van het weekend voor een flinke uitdaging. We hebben wel laten zien dat het met onze racesnelheid aardig goed zit. Met de sprint- en hoofdrace voor de boeg hebben we nog tijd om dingen te proberen en te herstellen."

De sprintrace begint zaterdag om 16.30 uur. De start van de Grand Prix van Emilia-Romagna is zondag om 15.00 uur.