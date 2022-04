Bij Charles Leclerc overheerst de frustratie na de natte en chaotische kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De WK-leider moest vrijdag in zijn Ferrari genoegen nemen met de tweede tijd achter Max Verstappen.

"Het was erg lastig", zei Leclerc over de kwalificatie op Imola. "Vooral op de zachte banden had ik nogal last van wat natte plekken. Dus het was een kwestie van ronden rijden en afwachten hoe het in Q3 zou gaan."

In het laatste deel kwam Leclerc tot een tijd van 1.28,778 en was daarmee bijna acht tienden langzamer dan Verstappen. De Monegask zette zijn tijd neer voordat Q3 werd stilgelegd vanwege een crash van Valtteri Bottas. Daarna begon het steeds harder te regenen, waardoor het voor Leclerc te lastig werd om zijn tijd nog te verbeteren.

"Dat maakte het nog frustrerender. Op het moment dat het erom ging in Q3, maakte ik de verkeerde keuzes", baalde de Ferrari-coureur. "Maar dat is het leven. We zullen hiervan leren en uiteindelijk is de tweede startplek geen ramp."

Niet alleen de crash van Bottas zorgde ervoor dat de kwalificatie moest worden stilgelegd. Zo werd Q2 onderbroken nadat Leclercs teamgenoot Carlos Sainz in de muur was beland. De Spanjaard kon niet verder en start daarom als tiende in de sprintrace.

De kwalificatie was al op vrijdag, omdat op het circuit van Imola voor het eerst dit seizoen een sprintrace op het programma staat. De sprintrace over 21 ronden begint zaterdag om 16.30 uur en bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.